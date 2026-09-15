Umbria, ancora caldo per 48 ore: poi tornano rovesci e temporali

Massime fino a 32-33 gradi tra oggi e domani. Da giovedì 17 nuova fase instabile, con fenomeni anche venerdì e possibili strascichi sabato
Ancora due giornate di tempo stabile e quasi estivo sull’Umbria, prima di un nuovo cambio di scenario.
Per le prossime 48 ore il cielo si manterrà in prevalenza soleggiato, con temperature in aumento soprattutto nei valori massimi. Nelle zone di pianura si potranno raggiungere anche 32-33 gradi, valori elevati per il periodo ma destinati a durare poco.
La notte tra mercoledì e giovedì potrebbe risultare più calda della media a causa dell’arrivo di nuvolosità stratiforme, primo segnale dell’avvicinamento della perturbazione.
Il peggioramento dovrebbe arrivare sull’Umbria dalla mattinata di giovedì 17 settembre, con rovesci e temporali localmente anche intensi. Una seconda fase instabile è attesa poi nella giornata di venerdì, quando la regione potrebbe essere nuovamente interessata da precipitazioni.
Le correnti sud-occidentali dovrebbero continuare a favorire la formazione di corpi nuvolosi sul Tirreno fino a sabato mattina, con la possibilità di ulteriori fenomeni anche il 19 settembre.
Un miglioramento più deciso è al momento atteso dal pomeriggio di sabato, anche se la situazione resta da seguire nei prossimi aggiornamenti.