Search
CronacaUmbria

Umbria, ancora caldo per 48 ore: poi tornano rovesci e temporali

Data:

Massime fino a 32-33 gradi tra oggi e domani. Da giovedì 17 nuova fase instabile, con fenomeni anche venerdì e possibili strascichi sabato

Ancora due giornate di tempo stabile e quasi estivo sull’Umbria, prima di un nuovo cambio di scenario.

Per le prossime 48 ore il cielo si manterrà in prevalenza soleggiato, con temperature in aumento soprattutto nei valori massimi. Nelle zone di pianura si potranno raggiungere anche 32-33 gradi, valori elevati per il periodo ma destinati a durare poco.

La notte tra mercoledì e giovedì potrebbe risultare più calda della media a causa dell’arrivo di nuvolosità stratiforme, primo segnale dell’avvicinamento della perturbazione.

Il peggioramento dovrebbe arrivare sull’Umbria dalla mattinata di giovedì 17 settembre, con rovesci e temporali localmente anche intensi. Una seconda fase instabile è attesa poi nella giornata di venerdì, quando la regione potrebbe essere nuovamente interessata da precipitazioni.

Le correnti sud-occidentali dovrebbero continuare a favorire la formazione di corpi nuvolosi sul Tirreno fino a sabato mattina, con la possibilità di ulteriori fenomeni anche il 19 settembre.

Un miglioramento più deciso è al momento atteso dal pomeriggio di sabato, anche se la situazione resta da seguire nei prossimi aggiornamenti.

Commenti
Previous article
Perugia, Carabinieri salvano un 38enne: decisivo l’intervento sul cavalcavia

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Perugia, Carabinieri salvano un 38enne: decisivo l’intervento sul cavalcavia

Redazione Redazione -
I militari di Ponte San Giovanni hanno seguito l’uomo...

Città di Castello, torna “Fotografiamo Insieme”: al via la 25ª edizione del corso base di fotografia

Redazione Redazione -
Le iscrizioni sono aperte: lezioni teoriche, tanta pratica e...

Ecorally di Cina, il biturgense Guido Guerrini sul podio: secondo posto con Artur Prusak

Redazione Redazione -
L’equipaggio di Gass Racing porta San Marino al secondo...

Palazzo Taglieschi entra nel suo 51° anno: sei mesi di cultura per raccontare Anghiari e la Valtiberina

Redazione Redazione -
Dal centro storico a Leonardo da Vinci, da San...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Perugia, Carabinieri salvano un 38enne: decisivo l’intervento sul cavalcavia

Cronaca 0
I militari di Ponte San Giovanni hanno seguito l’uomo...

© 2024 Primo Piano Notizie