Sansepolcro, Franco Alessandrini inaugura la nuova mostra “Superficie”

Sabato 19 settembre apertura al pubblico dalle 18 alle 20 nella Galleria di via Aggiunti 126

Nuovo appuntamento con l’arte contemporanea a Sansepolcro, dove sabato 19 settembre sarà inaugurata la mostra “Superficie” di Franco Alessandrini.

L’apertura è in programma dalle 18 alle 20 negli spazi della Galleria di via Aggiunti 126.

La mostra propone un nuovo nucleo di opere costruite attorno al rapporto tra colore, forma e materia, elementi centrali nella ricerca artistica di Alessandrini.

L’inaugurazione sarà aperta a tutti e rappresenterà l’occasione per incontrare l’artista e conoscere da vicino il nuovo progetto espositivo.

Nei giorni successivi la galleria resterà visitabile su appuntamento, contattando direttamente l’organizzazione per concordare giorno e orario della visita.