Umbria, nasce il Premio Waste Carbon Free: il 22 settembre la prima edizione regionale

Fondazione Operate e Auri premieranno i Comuni con il minor impatto ambientale nella gestione dei rifiuti urbani, valutato anche attraverso le emissioni pro capite di CO₂ equivalente

Debutta in Umbria il Premio Waste Carbon Free – Regione Umbria, riconoscimento dedicato alla sostenibilità nella gestione dei rifiuti urbani e promosso da Fondazione Operate in collaborazione con Auri – Autorità umbra rifiuti e idrico.

La prima edizione regionale si terrà martedì 22 settembre, a partire dalle 9.30, nel Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia, con la partecipazione di amministrazioni, istituzioni e operatori del settore.

L’obiettivo è andare oltre il solo dato della raccolta differenziata, introducendo un parametro più ampio per valutare l’impatto ambientale dei territori: le emissioni pro capite di CO₂ equivalente.

Il nuovo indicatore mette in relazione quantità e tipologie di rifiuti prodotti con il loro impatto ambientale, consentendo un confronto tra i diversi Comuni sulla base di criteri omogenei.

Per la valutazione dei Comuni umbri sono stati utilizzati i dati 2024 del Catasto nazionale rifiuti Ispra, applicando il modello previsto dalle linee guida per la stima dell’impatto ambientale della gestione dei rifiuti in termini di emissioni di CO₂ equivalente e consumo energetico.

L’Umbria sarà il primo territorio italiano a ospitare il Premio su scala regionale, dopo l’istituzione del riconoscimento nazionale nel 2025.

L’iniziativa non punta soltanto a premiare i risultati migliori, ma anche a favorire il confronto tra amministrazioni e a valorizzare le esperienze capaci di coniugare efficienza, innovazione e riduzione dell’impatto ambientale.

Per rendere il confronto più equilibrato, i Comuni saranno valutati all’interno di categorie omogenee, definite in base alle caratteristiche territoriali e alle fasce di popolazione.

La mattinata del 22 settembre si aprirà con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti. Seguiranno i saluti istituzionali di Regione Umbria e Auri, la presentazione del Premio da parte di Fondazione Operate e un approfondimento sull’evoluzione dei criteri di valutazione ambientale nella gestione dei rifiuti.

A seguire saranno consegnati i riconoscimenti ai Comuni premiati, mentre le conclusioni saranno affidate ad Auri.