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Sansepolcro, in biblioteca arriva “Il piacere di raccontarsi”: sei incontri dedicati alla scrittura e alla memoria

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Un percorso gratuito tra ottobre e novembre per imparare a dare voce a ricordi, esperienze e storie personali


SANSEPOLCRO – Dare voce ai propri ricordi, alle esperienze vissute e alle emozioni attraverso la scrittura. È questo l’obiettivo del nuovo percorso promosso dalla Biblioteca comunale di Sansepolcro, dal titolo “Il piacere di raccontarsi”.
Il progetto prevede sei incontri gratuiti tra ottobre e novembre, pensati come un’occasione per avvicinarsi alla scrittura autobiografica e alla lettura di sé, in un clima di condivisione e confronto.
Un percorso rivolto a chi desidera raccontare la propria storia, riscoprire episodi del passato o semplicemente sperimentare il piacere della scrittura come strumento per conservare e valorizzare la memoria personale.
Gli appuntamenti accompagneranno i partecipanti attraverso tecniche e strumenti utili per trasformare esperienze, ricordi e riflessioni in un racconto scritto.
L’iniziativa si inserisce nel programma delle attività culturali della Biblioteca comunale, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione e creare nuovi momenti di incontro all’interno degli spazi dedicati alla cultura.
Maggiori dettagli sulle date degli incontri e sulle modalità di partecipazione saranno comunicati dalla Biblioteca comunale di Sansepolcro.
#primopianonotizie #sansepolcro #biblioteca #cultura #scrittura

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