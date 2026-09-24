Vespa Club Fratta Umbertide, una passeggiata solidale per sostenere l’AUCC

Domenica 27 settembre appuntamento con Vespa, moto, auto e scooter: giro turistico, visita alle Cantine Blasi e pranzo al ristorante Adamo

UMBERTIDE – Una giornata all’insegna della passione per le due ruote, della convivialità e soprattutto della solidarietà. Il Vespa Club Fratta Umbertide organizza una passeggiata con pranzo il cui ricavato sarà destinato al Comitato di Umbertide dell’AUCC, l’Associazione Umbra per la lotta contro il Cancro.

L’iniziativa è aperta non solo ai possessori di Vespa, ma anche agli amici con moto, auto e scooter, con l’obiettivo di trascorrere una giornata insieme e sostenere una realtà impegnata da anni nella prevenzione e nella ricerca.

Il programma prenderà il via domenica 27 settembre alle ore 8 al Bar Hoxha di Umbertide, dove è previsto il ritrovo dei partecipanti, l’iscrizione, l’esposizione dei veicoli e una colazione libera con caffè offerto dal locale.

Alle 10.30 partirà il giro turistico, con una sosta per la visita e l’aperitivo alle Cantine Blasi. La giornata proseguirà poi alle ore 13 con il pranzo al Ristorante Adamo, in località Corlo di Montone.

Il menù prevede antipasti caldi e freddi, tagliatelle al sugo d’oca, strozzapreti ai funghi, arrosto misto con anatra, maiale, pollo e agnello, insalata, patate al forno, dolce, acqua, vino, caffè e amari.

Il costo del pranzo è di 35 euro. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Massimo al numero 339/1807307.