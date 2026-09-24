Social freezing, Patto Avanti: “La maternità a portata di tutte”

Perugia, 24 settembre 2026 – “Con l’ok alla mozione della presidente Bistocchi sul social freezing, l’Umbria fa un passo in avanti sul fronte dei diritti e apre la strada alla pratica della crioconservazione degli ovociti non solo per le pazienti oncologiche, ma anche per le donne che decidono di farlo per scelta. Oggi, infatti, questa pratica può essere intrapresa a scopo medico, oppure a pagamento, nei centri che lo permettono, con costi spesso proibitivi. E’ necessario dunque intervenire per rendere la crioconservazione degli ovociti a portata di tutte, con un sostegno pubblico come già fatto in alcune parti d’Italia.

Riteniamo infatti che la maternità non sia un obbligo sociale, ma neanche un privilegio e per questo la crioconservazione degli ovociti dovrà essere anche uno strumento per arginare l’inverno demografico in cui siamo precipitati. Inverno demografico che deve essere contrastato in ogni modo, compreso quello del social freezing. Dopo la Puglia e la Toscana, l’Umbria avvia il percorso della crioconservazione, con l’obiettivo di costruire una regione in cui tutte possano avere più diritti.

Come Umbria vogliamo portare anche nelle sedi nazionali la richiesta di una disciplina uniforme, perché la legge vigente permette di crioconservare i propri ovociti ad una donna single, ma non permette la Pma se non a coppie eterosessuali, sposate o conviventi. Occorre aprire una seria riflessione sui diritti di tutte e di tutti, e l’Umbria vuole stare in prima fila”.

Così in una nota i partiti del “Patto avanti”.