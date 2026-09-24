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Sviluppo economico e industria, a Empoli il confronto tra Regione, imprese e sindacati

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All’Auditorium SeSa l’iniziativa sulle politiche per lo sviluppo economico e industriale della Toscana. Al centro del dibattito il rapporto tra istituzioni, sistema produttivo e mondo del lavoro

EMPOLI – Un confronto dedicato alle prospettive dello sviluppo economico e industriale della Toscana ha riunito a Empoli rappresentanti istituzionali, imprese, categorie economiche e organizzazioni sindacali.

L’iniziativa “Politiche per lo sviluppo economico e industriale in Toscana”, ospitata all’Auditorium SeSa, ha rappresentato un momento di approfondimento sui temi che riguardano il futuro del sistema produttivo regionale e sulle strategie necessarie per accompagnare crescita, innovazione e competitività.

Al centro dell’incontro il dialogo tra istituzioni e territorio, con l’obiettivo di raccogliere contributi e riflessioni direttamente dal mondo delle imprese e dai rappresentanti delle categorie economiche e sociali.

Un confronto che ha riguardato le sfide che attendono il tessuto produttivo toscano, dal sostegno alle aziende alla capacità di affrontare i cambiamenti in corso, valorizzando competenze, investimenti e nuove opportunità di sviluppo.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di approfondimento sulle politiche regionali dedicate all’economia e all’industria, con particolare attenzione al rapporto tra pubblica amministrazione, imprese e lavoro.

La giornata di Empoli ha quindi offerto un’occasione di confronto tra diversi protagonisti del sistema regionale, mettendo in evidenza la necessità di una collaborazione costante per affrontare le trasformazioni economiche e produttive dei prossimi anni.

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