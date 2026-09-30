Arezzo, “Consonanze”: gli allievi della Scuola d’Arte espongono alla Provincia

Sabato 3 ottobre l’inaugurazione della mostra collettiva della Scuola d’Arte di Katarina Alivojvodic. In esposizione i lavori realizzati durante l’anno scolastico

Sarà inaugurata sabato 3 ottobre alle ore 18, nell’Atrio d’Onore della Provincia di Arezzo, la mostra collettiva “Consonanze”, che raccoglie le opere realizzate durante l’anno dagli allievi della Scuola d’Arte di Katarina Alivojvodic.

L’esposizione, patrocinata dalla Provincia di Arezzo e realizzata con il contributo dell’Associazione Probitalia – sede di Arezzo, rappresenta il momento conclusivo del percorso formativo svolto durante l’anno e propone una selezione di lavori dedicati soprattutto a pittura e disegno.

In mostra saranno presenti opere di Maurizio Arena, Giuliana Bianchi, Barbara Bidini, Maria Caterina Burrascano, Beatrice Bruni, Emanuela Candido, Giulietta Cappelletti, Roberta Conti, Maria Francesca D’Aquino, Rossella Francini, Nicole Galletti, Giovanni Ielo, Laura Pellicciotti, Fabiana Emanuela Ronchi, Sofia Saladini, Vincenza Seggi, Patrizia Storni, Aartje Torsius ed Edi Tremolini.

La mostra vuole raccontare la varietà delle esperienze maturate dagli studenti, mettendo in evidenza sensibilità, linguaggi e percorsi differenti e il metodo didattico sviluppato dalla scuola.

Saranno esposti sia i lavori degli allievi che frequentano le lezioni in presenza, sia quelli di chi segue i corsi online da diverse parti d’Italia.

Attiva ad Arezzo dal 2011, la Scuola d’Arte di Katarina Alivojvodic propone corsi rivolti a bambini e adulti, con lezioni base e avanzate dedicate alle diverse tecniche del disegno e della pittura.

L’insegnante, nata a Belgrado nel 1973, si è formata nel campo del design industriale e della progettazione grafica, prima di trasferirsi in Italia nel 2000 e arrivare ad Arezzo nel 2011. Qui ha affiancato alla propria attività artistica quella didattica, sviluppando una metodologia orientata all’apprendimento delle tecniche artistiche anche da parte di chi non ritiene di avere particolari doti naturali.

“Consonanze” sarà quindi anche un momento di incontro tra scuola, allievi, famiglie, appassionati d’arte e cittadinanza, per condividere il percorso compiuto durante l’anno attraverso le opere realizzate.

La mostra sarà allestita nell’Atrio d’Onore della Provincia di Arezzo, in via Ricasoli 48/40.