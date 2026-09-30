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Sansepolcro, conclusi i lavori sulle strade: investiti 260mila euro

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Gli interventi hanno interessato il centro e le frazioni. Marzi: «La cura del territorio non può limitarsi al centro urbano».


Da Gricignano a Fiumicello, passando per diverse strade del capoluogo. A Sansepolcro si è concluso il programma di bitumature 2026, per il quale il Comune ha investito complessivamente 260mila euro.
I lavori, eseguiti dall’impresa Lucos, hanno riguardato via dei Battistoni, via delle Bastie, via di Palazzolo a Gricignano, via Ottolenghi Marri e via del Casato. Sistemati anche alcuni tratti di via del Confine e via San Bartolomeo, oltre al manto stradale nella zona di Fiumicello. A questi interventi si aggiunge il ripristino effettuato da Centria in via dei Tarlati, fino al confine comunale con Anghiari.


Un programma distribuito in più zone del territorio, con attenzione anche alle frazioni. Resta però una rete stradale estesa, sulla quale le necessità di manutenzione devono fare i conti con le risorse disponibili.
«Siamo consapevoli delle numerose esigenze presenti su una rete stradale comunale molto estesa e proprio per questo cerchiamo ogni anno di individuare le risorse necessarie per intervenire», sottolinea l’assessore Riccardo Marzi.


La scelta, spiega, è stata quella di riservare una parte dell’impegno alle zone fuori dal capoluogo: «La cura del territorio non può limitarsi al centro urbano». Secondo l’assessore, i 260mila euro hanno consentito di migliorare sicurezza e condizioni della viabilità in diverse situazioni.


La conclusione di questo programma non chiude il lavoro di manutenzione. «Continueremo a programmare nuovi interventi compatibilmente con le risorse disponibili», assicura Marzi.

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