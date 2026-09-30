Oltre il successo, l’uomo e le sue radici: a “Mala Educacion” la storia intima dell’imprenditore Giovanni Feroce

Martedì 6 ottobre alle 22:00 su RGS Radio Green Stage, Mel Barrantes conduce uno speciale dedicato all’ex CEO di Alex and Ani: un viaggio tra rigore militare, grandi brand e l’amore profondo per la famiglia

(Foligno) Esistono storie aziendali che si misurano esclusivamente in bilanci, fatturati e quote di mercato. E poi ci sono racconti d’impresa che, prima ancora di parlare di brand e strategie, svelano l’anima di chi quelle aziende le ha sognate, guidate e plasmate. È da questo sguardo intimista e profondo che prende vita la puntata speciale di Mala Educacion, il programma ideato e condotto da Mel Barrantes, in onda in diretta dagli studi di RGS Radio Green Stage martedì 6 ottobre 2026 alle ore 22:00.

Ospite d’eccezione della serata sarà Giovanni Feroce, manager, investitore e figura di spicco del panorama imprenditoriale italo-americano, pronto a spogliarsi dei panni patinati dell’uomo d’affari per raccontare la dimensione più autentica e riservata della sua vita.

La conversazione di MALA EDUCACION metterà al centro proprio questo snodo fondamentale: che cosa significa custodire un’identità profondamente italiana pur vivendo negli Stati Uniti? Quanto conta il legame con le proprie radici nel momento in cui si prendono decisioni strategiche? Come cambia il valore del successo quando deve essere spiegato, protetto e condiviso con chi si ama?

Una puntata “fuori format”: oltre l’immagine patinata

Fedele alla sua cifra stilistica fatta di sguardo libero, curioso e mai banale sulla società contemporanea, il programma di Mel Barrantes apre una parentesi sul mondo dell’impresa rinunciando alle tradizionali domande da manuale o alle celebrazioni d’occasione. L’intervista scaverà nelle motivazioni, nelle fragilità, nelle passioni e nei valori che muovono le grandi scelte di vita. Perché dietro ogni strategia aziendale c’è una persona; e prima della persona ci sono la casa, l’educazione e gli affetti da proteggere.

Lo spirito di Mala Educacion : perché dietro ogni business c’è una strategia ma prima della strategia c’è sempre una persona.