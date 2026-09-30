Pallavolo Città di Castello, buone risposte ad Arezzo. Sabato la presentazione in piazza

Finisce 2-2 l’allenamento congiunto dei biancorossi. Il 3 ottobre test con Falconara e, dalle 19.30, appuntamento al Loggiato Bufalini con le squadre e i tifosi.



Città di Castello torna da Arezzo con indicazioni positive e si prepara a un sabato che porterà la pallavolo anche nel centro della città. Il 3 ottobre i biancorossi affronteranno Falconara alle 16, poi alle 19.30 sarà il momento della presentazione al Loggiato Bufalini, con la squadra maschile di serie B, quella femminile di B2 e una cena insieme ai tifosi.



Intanto, nell’allenamento congiunto di Arezzo, la formazione di Marco Bartolini ha chiuso sul 2-2 contro un avversario che milita nel girone E della serie B. Una prova affrontata senza il centrale Stoppelli, tenuto a riposo per precauzione a causa di un dolore muscolare.

L’avvio è stato favorevole ai padroni di casa, capaci di mettere in difficoltà i tifernati con il servizio e di chiudere il primo set 25-20. .La risposta di Lensi e compagni è arrivata nel secondo, conquistato 28-26. Arezzo si è riportato avanti con il 25-22 della terza frazione, prima del 15-8 biancorosso nell’ultimo set, nel quale entrambi gli allenatori hanno dato spazio anche alle seconde linee.



Bartolini ha apprezzato soprattutto la reazione della squadra dopo il primo parziale. Con il passare dei minuti, osserva il tecnico, cresce la consapevolezza del gruppo, nel quale alcuni giocatori stanno ritrovando il ritmo dopo mesi senza partite. Restano aspetti da migliorare, in particolare la battuta e il rapporto tra muro e difesa, ma il giudizio sulla prova è positivo.

Il prossimo confronto sarà con Falconara, allenata da Dore Della Lunga e avversaria del Città di Castello anche in campionato.



La serata al Loggiato Bufalini sarà invece l’occasione per conoscere le squadre e aderire al tesseramento supporters. Sono previste quattro formule: 10 euro per gli under 18, con portachiavi biancorosso; 50 euro con cappellino e buono per un taglio di capelli presso Italian Concept, al Centro Commerciale Castello, del valore di 30 euro per uomo o 50 euro per donna; 100 euro con maglietta biancorossa e buono per il taglio; 500 euro con portachiavi, cappellino, maglietta Supporters, buono e posto Vip riservato al palazzetto.



La società invita tifosi e amici a partecipare per sostenere il percorso di crescita della pallavolo tifernate. «Insieme si possono fare grandi cose», è il messaggio di Andrea Joan.