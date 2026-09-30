Guerrini e Prusak a Madeira: in palio punti pesanti per il podio mondiale

Dopo la foratura di La Coruña, l’equipaggio di Gass Racing torna in gara con la Lancia Ypsilon. La prova portoghese assegna un punteggio maggiorato del 50 per cento.



La foratura di La Coruña ha complicato una corsa al podio mondiale che sembrava ormai ben avviata. Per Guido Guerrini e Artur Prusak, il Madeira Eco Rally diventa così un passaggio importante della stagione: sull’isola portoghese servirà tornare a fare punti dopo lo stop spagnolo, arrivato al termine di cinquanta risultati utili consecutivi..



Il pilota di Sansepolcro e il suo navigatore, in gara per San Marino con la Lancia Ypsilon di Gass Racing, saranno impegnati da venerdì 2 a domenica 4 ottobre. A rendere ancora più significativa la trasferta è il regolamento della prova, che prevede un punteggio maggiorato del 50 per cento.



Con il titolo già conquistato dall’equipaggio Žďárský-Nábělek, resta teoricamente aperta la lotta per il secondo posto tra Pérez Aicart-Herrera e Guerrini-Prusak. Alle loro spalle, però, i portoghesi Carpinteiro-Figueiredo e Silva-Ramalho cercano punti per scalzare dal podio il team di San Marino. Anche i cechi Bydžovský-Timura conservano una possibilità matematica di chiudere terzi.



C’è poi la classifica dell’Iberia Eco Challenge, nella quale Guerrini e Carpinteiro si contendono il terzo posto, mentre Žďárský e Pérez Aicart sono in corsa per le prime due posizioni.



Madeira propone un percorso impegnativo, fatto di salite ripide, discese e forti dislivelli. La gestione della frenata e della rigenerazione dell’energia avrà un peso rilevante, insieme alla guida sulle strade forestali normalmente chiuse al traffico automobilistico.



Per Guerrini e Prusak è anche un ritorno su un’isola legata a un bel ricordo. Nel 2025 la vittoria e l’inno di San Marino risuonato durante la premiazione al Casino di Madeira aprirono la strada alla rimonta che portò alla conquista del mondiale.



Quest’anno l’obiettivo è difendere il podio e ritrovare punti dopo La Coruña. Poi resterà l’ultima gara della stagione, in programma sulle Dolomiti a metà ottobre.