Altotevere, Marzolla ritrova il passo: «Mi sento meglio rispetto agli altri anni»

L’opposto, alla quarta stagione in biancazzurro, racconta il lavoro estivo e l’intesa con Bellucci. Sabato la presentazione al Castello Bufalini, poi il test con Terni.

Ventuno punti contro Terni a Civita Castellana e un’altra buona prova nell’allenamento congiunto con i Lupi di Santa Croce. Simone Marzolla si avvicina al campionato con sensazioni positive e una condizione fisica che gli permette di guardare con fiducia alla sua quarta stagione con la ErmGroup Altotevere.

Per l’opposto veneto, dopo il grave infortunio del dicembre 2023, ritrovare continuità conta parecchio. Il lavoro fatto durante l’estate sta dando risultati e le prime uscite ne hanno offerto una conferma.

«Durante l’estate ho seguito un preciso percorso di preparazione, grazie al quale mi sento molto meglio rispetto agli altri anni. La strada è quella giusta e lo sto vedendo anche da come mi muovo», racconta.

La preparazione si fa sentire nelle gambe, ma in palestra c’è voglia di giocare. Marzolla spiega che i carichi di lavoro stanno appesantendo il gruppo, senza però compromettere le buone sensazioni sul piano fisico. E la prospettiva di tornare in campo per il campionato spinge tutti a dare qualcosa in più.

Un aiuto arriva anche dall’intesa con Alessandro Bellucci. Il nuovo palleggiatore e l’opposto non avevano mai giocato insieme, eppure hanno trovato presto il modo di capirsi.

«Con Alessandro non è stato difficile trovare l’intesa; in fondo, siamo due giocatori che hanno oramai acquisito un buon bagaglio di esperienza e quindi c’è voluto poco per entrare in sintonia, pur non essendo mai stati finora compagni di squadra. E siamo soltanto all’inizio».

Anche la squadra sta prendendo confidenza con il gioco. Rispetto ai primi allenamenti congiunti, contro Santa Croce si è vista un’Altotevere più sciolta, capace di trovare soluzioni migliori. Restano aspetti da sistemare prima dell’avvio della Serie A3 Credem Banca, soprattutto in un gruppo ampiamente rinnovato. Marzolla lo sa e guarda al lavoro delle prossime settimane: «Possiamo e dobbiamo crescere in corsa, ma per ora è importante arrivare alla prima giornata in condizioni eccellenti».

Intanto, sabato 3 ottobre i biancazzurri si presenteranno a San Giustino, dove la società è nata e disputa le partite casalinghe. Il programma prevede il ritrovo in piazza Garibaldi e il trasferimento al Castello Bufalini: alle 11.15 la foto nel loggiato, alle 11.45 lo spazio dedicato alla prima squadra.

Alle 12.25 ci sarà l’incontro con Lorenzo Giustini e Benny. Lorenzo, creativo sangiustinese di 19 anni con un disturbo dello spettro autistico, sogna di diventare regista. Per finanziare il suo primo film ha disegnato e messo in vendita una serie di t-shirt: una storia che troverà spazio nella mattinata insieme alla squadra.

L’aperitivo delle 12.45 chiuderà la presentazione. Nel pomeriggio si tornerà al lavoro: alle 16, al palasport, è in programma l’allenamento congiunto con il Terni Volley Academy.