Montone, al via i nuovi corsi della Scuola Tennis: adesioni aperte

Al Campo Comunale “Enzo Feligioni” ripartono le attività. Per informazioni e adesioni c’è tempo fino al 7 ottobre
A Montone ripartono le attività della Scuola Tennis al Campo Comunale “Enzo Feligioni”, con l’apertura delle adesioni ai nuovi corsi.
L’iniziativa è rivolta a chi vuole avvicinarsi al tennis o proseguire il proprio percorso sportivo, in un contesto dedicato alla formazione e alla pratica della disciplina.
Per confermare la propria presenza è necessario contattare gli organizzatori entro il 7 ottobre.
Per informazioni e adesioni è possibile scrivere su WhatsApp al numero 335 533 6704.
L’iniziativa è promossa nell’ambito delle attività sportive del Comune di Montone, in collaborazione con Aries Tennis.