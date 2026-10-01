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Montone, al via i nuovi corsi della Scuola Tennis: adesioni aperte

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Al Campo Comunale “Enzo Feligioni” ripartono le attività. Per informazioni e adesioni c’è tempo fino al 7 ottobre

A Montone ripartono le attività della Scuola Tennis al Campo Comunale “Enzo Feligioni”, con l’apertura delle adesioni ai nuovi corsi.

L’iniziativa è rivolta a chi vuole avvicinarsi al tennis o proseguire il proprio percorso sportivo, in un contesto dedicato alla formazione e alla pratica della disciplina.

Per confermare la propria presenza è necessario contattare gli organizzatori entro il 7 ottobre.

Per informazioni e adesioni è possibile scrivere su WhatsApp al numero 335 533 6704.

L’iniziativa è promossa nell’ambito delle attività sportive del Comune di Montone, in collaborazione con Aries Tennis.

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