Unitre Città di Castello, sabato l’inaugurazione del nuovo anno accademico

Il 3 ottobre la cerimonia ufficiale. Dalla prossima settimana ripartono lezioni e attività, dal neorealismo alle lingue, dalla ginnastica alla poesia

Sarà sabato 3 ottobre l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2026-2027 dell’Unitre di Città di Castello Aps.

La giornata si aprirà alle 10.30 con la Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria Maggiore. Alle 12.30 è prevista invece l’assemblea ordinaria degli iscritti al Ristorante “Green” di San Giustino, dove alle 13 seguirà la riunione conviviale.

Intanto è già iniziato il nuovo programma di attività. Dopo il primo incontro dei corsi di inglese del 29 settembre e l’appuntamento del 1° ottobre dedicato alla “Stagione del Neorealismo”, dalla prossima settimana prenderanno il via le lezioni ordinarie.

Lunedì 5 ottobre sono in programma Tai Chi, disegno e pittura e il Club della lettura. Martedì 6 spazio a educazione motoria, A.F.A., inglese di primo e secondo livello e spagnolo. Mercoledì 7 toccherà ad avviamento al Pilates e Tai Chi, mentre giovedì 8 sarà dedicato all’educazione motoria.

Venerdì 9 ottobre il calendario prevede A.F.A., “La poesia è accessibile a tutti?” e cittadinanza digitale.

Prosegue inoltre il progetto “La stagione del neorealismo”: la “Lezione del giovedì” dell’8 ottobre alle 16 vedrà protagonista Elena Giogli, che parlerà di “Il cinema del neorealismo”.

L’Unitre segnala infine che giovedì 1° e venerdì 2 ottobre, presso la sede, sarà possibile iscriversi all’uscita alla Libera Università di Alcatraz, centro culturale fondato da Dario Fo, prevista per giovedì 29 ottobre.

Un nuovo anno accademico che riparte quindi con un calendario articolato, tra cultura, attività motorie, lingue, lettura e momenti di approfondimento.