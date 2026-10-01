Search
EventiIn evidenzaSansepolcro

Sansepolcro, due appuntamenti per gli 800 anni dalla morte di San Francesco

Data:

Il 2 ottobre conferenza sul “Cantico delle Creature”, il 3 ottobre un incontro dedicato al complesso degli Osservanti

Proseguono a Sansepolcro le iniziative organizzate in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, con due appuntamenti dedicati alla storia, alla spiritualità e al patrimonio francescano della città.

Il primo è in programma venerdì 2 ottobre alle ore 17, nel Salone del Vescovado, dove si terrà la conferenza “Lingua e stile del Cantico delle Creature”, curata dal professor Enzo Mattesini, linguista e filologo.

L’incontro sarà dedicato all’analisi del celebre testo francescano, con un approfondimento sugli aspetti linguistici e stilistici del Cantico delle Creature. L’iniziativa rientra nel calendario delle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco.

Il giorno successivo, sabato 3 ottobre alle ore 16, l’appuntamento si sposterà nella sede del Liceo “Luca Pacioli”, dove sarà presentato “Il complesso degli Osservanti – Storie di Sansepolcro”.

L’incontro vedrà la partecipazione di Stefania Cruciani, che eseguirà “Magdalena degna da laudare”, inserendo un momento musicale all’interno del percorso dedicato alla storia del complesso degli Osservanti e al patrimonio francescano della città.

Al termine dell’iniziativa, alle 19, è previsto un aperitivo.

I due appuntamenti si inseriscono nel programma delle celebrazioni dedicate agli 800 anni dalla morte di San Francesco, coinvolgendo luoghi e testimonianze legati alla storia religiosa e culturale di Sansepolcro.


Commenti
Previous article
Croce Bianca Tifernate, il 7 ottobre corso di primo soccorso per diventare volontari

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Croce Bianca Tifernate, il 7 ottobre corso di primo soccorso per diventare volontari

Redazione Redazione -
Dalla formazione di base al BLSD e all’uso del...

Forza Italia, sei nuovi delegati in Valnerina: ecco i nomi e i Comuni

Redazione Redazione -
Le nomine durante l’incontro a Scheggino con Romizi e...

Città di Castello, torna il Palio dell’Oca: tradizione e sfida in Piazza Matteotti

Redazione Redazione -
La Società Rionale Mattonata rilancia uno degli appuntamenti più...

Sansepolcro, i giovani volontari Avis incontrano gli studenti

Redazione Redazione -
L’associazione ha accolto i ragazzi nell’ambito del progetto “La...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Croce Bianca Tifernate, il 7 ottobre corso di primo soccorso per diventare volontari

Città di Castello 0
Dalla formazione di base al BLSD e all’uso del...

© 2024 Primo Piano Notizie