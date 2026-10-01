Sansepolcro, due appuntamenti per gli 800 anni dalla morte di San Francesco

Il 2 ottobre conferenza sul “Cantico delle Creature”, il 3 ottobre un incontro dedicato al complesso degli Osservanti

Proseguono a Sansepolcro le iniziative organizzate in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, con due appuntamenti dedicati alla storia, alla spiritualità e al patrimonio francescano della città.

Il primo è in programma venerdì 2 ottobre alle ore 17, nel Salone del Vescovado, dove si terrà la conferenza “Lingua e stile del Cantico delle Creature”, curata dal professor Enzo Mattesini, linguista e filologo.

L’incontro sarà dedicato all’analisi del celebre testo francescano, con un approfondimento sugli aspetti linguistici e stilistici del Cantico delle Creature. L’iniziativa rientra nel calendario delle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco.

Il giorno successivo, sabato 3 ottobre alle ore 16, l’appuntamento si sposterà nella sede del Liceo “Luca Pacioli”, dove sarà presentato “Il complesso degli Osservanti – Storie di Sansepolcro”.

L’incontro vedrà la partecipazione di Stefania Cruciani, che eseguirà “Magdalena degna da laudare”, inserendo un momento musicale all’interno del percorso dedicato alla storia del complesso degli Osservanti e al patrimonio francescano della città.

Al termine dell’iniziativa, alle 19, è previsto un aperitivo.

I due appuntamenti si inseriscono nel programma delle celebrazioni dedicate agli 800 anni dalla morte di San Francesco, coinvolgendo luoghi e testimonianze legati alla storia religiosa e culturale di Sansepolcro.



