Forza Italia, sei nuovi delegati in Valnerina: ecco i nomi e i Comuni

Le nomine durante l’incontro a Scheggino con Romizi e Modena. A ottobre i primi appuntamenti sul territorio, a partire da Monteleone di Spoleto.

Forza Italia riparte da sei delegati comunali per rafforzare il lavoro in Valnerina. I nomi sono stati annunciati martedì 29 settembre al Teatro comunale di Scheggino, dove amministratori e rappresentanti del partito hanno incontrato il segretario regionale Andrea Romizi e la segretaria provinciale Fiammetta Modena.



A seguire l’attività nei Comuni saranno Nicola Alemanno per Norcia, Daniele Giovannoli per Cascia, Stefano Ansuini per Sellano, Rolando Caterini per Vallo di Nera, Antonio Perleonardi per Monteleone di Spoleto e Giampiero Eresia per Scheggino. Il partito ha scelto persone con esperienze amministrative e una conoscenza diretta delle rispettive comunità.

L’incontro si è tenuto nel giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto novant’anni. Ad aprire i lavori è stato Nicola Alemanno, ex sindaco di Norcia e responsabile regionale degli Enti locali, che ha ripercorso il cammino degli azzurri in Valnerina e spiegato cosa dovrà cambiare con le nuove nomine: avere riferimenti nei singoli Comuni e tornare a contare nelle scelte politiche locali.



«Il Partito può e deve tornare ad essere protagonista delle vicende politiche locali», ha detto Alemanno. Un lavoro che proseguirà già nelle prossime settimane con i primi incontri sul territorio.

Andrea Romizi si è soffermato sul ruolo delle aree interne, sull’attaccamento delle comunità alla propria terra e sulla tenacia dimostrata dopo il terremoto del 2016. Il segretario regionale ha richiamato il percorso di ricostruzione, che riguarda tanto gli edifici quanto la vita sociale ed economica dei paesi colpiti dal sisma.



Fiammetta Modena ha poi annunciato i sei delegati e ringraziato amministratori, dirigenti, iscritti e simpatizzanti per l’attività svolta negli anni. Ha ricordato anche i risultati elettorali di Forza Italia nei Comuni della Valnerina, definiti spesso tra i migliori dell’Umbria.



«Oggi ripartiamo da questa storia e da queste persone», ha sottolineato la segretaria provinciale. L’obiettivo indicato è dare maggiore continuità al lavoro del partito e raccogliere le esigenze delle comunità attraverso i nuovi delegati.



Il prossimo passo sarà il confronto nei Comuni. Alemanno ha annunciato che gli incontri cominceranno a ottobre, a partire da Monteleone di Spoleto.