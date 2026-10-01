Sansepolcro, San Paolo più vicino al centro: 180mila euro per percorsi pedonali accessibili

Due interventi tra il quartiere e Porta Romana per eliminare barriere, migliorare la sicurezza e rendere gli spostamenti più inclusivi

Il quartiere San Paolo sarà più vicino al centro storico di Sansepolcro grazie a un intervento complessivo da 180mila euro dedicato alla riqualificazione dei percorsi pedonali e al miglioramento dell’accessibilità.

Il progetto, curato dall’ingegner Alessio Boncompagni, che ne ha seguito anche la direzione dei lavori, riguarda un itinerario importante per la vita quotidiana del quartiere, collegando le scuole dell’infanzia, l’asilo nido, il centro commerciale e la chiesa con Porta Romana e il centro storico.

I lavori hanno interessato i marciapiedi e le superfici deteriorate, con l’eliminazione di ostacoli e dislivelli e la realizzazione di rampe con pendenze adeguate. Sono state inoltre introdotte soluzioni rivolte alle persone con disabilità senso-percettive.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al wayfinding, cioè all’insieme di segnaletica e indicazioni che aiutano a riconoscere e percorrere gli itinerari in modo più semplice e autonomo.

L’investimento è suddiviso in due interventi complementari. Il primo, da 120mila euro, è finanziato con 100mila euro dalla Regione Toscana nell’ambito degli interventi per l’accessibilità universale e l’inclusione sociale previsti dalla DGRT n. 1146/2024 – World Accessibility Day, mentre 20mila euro sono risorse comunali.

Il secondo intervento, da 60mila euro, riguarda in particolare una parte del percorso da via XIX Marzo verso Porta Romana e il centro storico, individuata nell’ambito del PEBA comunale. In questo caso il finanziamento esterno ammonta a 50mila euro, provenienti dall’Azienda USL Toscana Centro nell’ambito dei contributi destinati ai Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Altri 10mila euro sono stati messi a disposizione dal Comune.

Complessivamente, quindi, 150mila dei 180mila euro dell’intervento arrivano da finanziamenti esterni, mentre il Comune ha investito 30mila euro di risorse proprie.

L’obiettivo non è soltanto quello di sistemare i marciapiedi, ma di creare un collegamento pedonale più continuo e sicuro, migliorando gli spostamenti quotidiani di bambini, anziani, famiglie e persone con disabilità.

«Esprimiamo grande soddisfazione per un intervento che non si limita a riqualificare marciapiedi e percorsi, ma che contribuisce concretamente ad avvicinare il quartiere San Paolo al centro storico e ai principali punti di interesse della città», dichiara l’assessore Riccardo Marzi.

«L’attenzione è rivolta in particolare alle persone più fragili, bambini, anziani e a chi vive una condizione di disabilità, perché poter raggiungere servizi, scuole e luoghi della vita quotidiana in sicurezza e con maggiore autonomia significa migliorare realmente la qualità della vita», aggiunge l’assessore.