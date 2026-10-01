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Città di Castello, torna il Palio dell’Oca: tradizione e sfida in Piazza Matteotti

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La Società Rionale Mattonata rilancia uno degli appuntamenti più legati alla tradizione cittadina. Iscrizioni aperte per partecipare alla sfida

Torna a Città di Castello il Palio dell’Oca, indicato dagli organizzatori come il più antico palio della città. La Società Rionale Mattonata dà appuntamento in Piazza Matteotti per una giornata dedicata alla tradizione, alla rievocazione storica e alla partecipazione.

Il programma prevede l’apertura della giornata in Piazza delle Oche con il Palio dei Piccoli, dedicato ai più giovani.

A seguire spazio al corteo storico, accompagnato dall’esibizione degli Sbandieratori di Sansepolcro, e alla proclamazione del Cavaliere dell’Oca 2026.

Il momento centrale sarà quindi il Palio dell’Oca, con la sfida aperta a tutti coloro che vorranno mettersi alla prova. Le iscrizioni sono infatti aperte e gli organizzatori invitano cittadini e appassionati a partecipare.

Una giornata pensata per riportare nel cuore della città una tradizione che unisce gioco, rievocazione storica e coinvolgimento della comunità, con Piazza Matteotti pronta a fare da cornice alla sfida.

Nota: nel materiale diffuso dalla Società Rionale Mattonata non è indicata la data dell’appuntamento.


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