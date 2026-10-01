Sansepolcro, i giovani volontari Avis incontrano gli studenti

L’associazione ha accolto i ragazzi nell’ambito del progetto “La scuola incontra le associazioni di Sansepolcro”
Una mattinata all’insegna dell’incontro e della partecipazione per i giovani volontari di Avis Sansepolcro, che hanno accolto i ragazzi coinvolti nel progetto “La scuola incontra le associazioni di Sansepolcro”.
Un’occasione per avvicinare gli studenti al mondo del volontariato e far conoscere più da vicino le attività dell’associazione, attraverso il confronto diretto con i giovani che già dedicano parte del proprio tempo alla comunità.
Un’esperienza semplice ma significativa, che mette in relazione scuola, associazionismo e giovani, favorendo conoscenza e partecipazione.