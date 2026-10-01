Search
EventiIn evidenzaSansepolcro

Sansepolcro, i giovani volontari Avis incontrano gli studenti

Data:

L’associazione ha accolto i ragazzi nell’ambito del progetto “La scuola incontra le associazioni di Sansepolcro”

Una mattinata all’insegna dell’incontro e della partecipazione per i giovani volontari di Avis Sansepolcro, che hanno accolto i ragazzi coinvolti nel progetto “La scuola incontra le associazioni di Sansepolcro”.

Un’occasione per avvicinare gli studenti al mondo del volontariato e far conoscere più da vicino le attività dell’associazione, attraverso il confronto diretto con i giovani che già dedicano parte del proprio tempo alla comunità.

Un’esperienza semplice ma significativa, che mette in relazione scuola, associazionismo e giovani, favorendo conoscenza e partecipazione.

Commenti
Previous article
Città di Castello, stazione ferroviaria: bagni, fontana e biglietteria, interrogazione di Ugo Tanzi

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Città di Castello, stazione ferroviaria: bagni, fontana e biglietteria, interrogazione di Ugo Tanzi

Redazione Redazione -
Il consigliere comunale del Psi chiede al sindaco di...

Sansepolcro, San Paolo più vicino al centro: 180mila euro per percorsi pedonali accessibili

Redazione Redazione -
Due interventi tra il quartiere e Porta Romana per...

Fighille Arte 2026, torna il Premio Nazionale di Pittura: oltre 600 opere nel borgo

Redazione Redazione -
Sabato 3 e domenica 4 ottobre la 43ª edizione...

Bastia Umbra, 22enne arrestato con cocaina: in auto anche 535 euro in contanti

Redazione Redazione -
Il giovane ha gettato tre involucri dal finestrino durante...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Città di Castello, stazione ferroviaria: bagni, fontana e biglietteria, interrogazione di Ugo Tanzi

Attualità 0
Il consigliere comunale del Psi chiede al sindaco di...

© 2024 Primo Piano Notizie