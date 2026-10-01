Croce Bianca Tifernate, il 7 ottobre corso di primo soccorso per diventare volontari

Dalla formazione di base al BLSD e all’uso del DAE: l’associazione apre un nuovo percorso dedicato a chi vuole impegnarsi nel volontariato
Imparare cosa fare nei primi minuti di un’emergenza può fare la differenza. È il messaggio lanciato dalla Croce Bianca Tifernate, che propone per mercoledì 7 ottobre un nuovo corso di primo soccorso rivolto a chi vuole avvicinarsi al mondo del volontariato.
L’iniziativa rappresenta il primo passo di un percorso formativo che, per i volontari, prosegue con l’apprendimento delle tecniche BLSD e dell’utilizzo del DAE, il defibrillatore semiautomatico.
Secondo quanto ricorda l’associazione, in Italia si verificano circa 60 mila arresti cardiaci ogni anno. La formazione punta quindi a fornire strumenti concreti per sapere come comportarsi in una situazione di emergenza, evitando di trovarsi impreparati.
Il corso è gratuito per i volontari e permetterà di conoscere direttamente le procedure di primo intervento attraverso una formazione pratica.
L’obiettivo della Croce Bianca non è soltanto formare persone capaci di intervenire, ma anche avvicinare nuovi volontari alle attività dell’associazione e alla cultura del primo soccorso.
Per partecipare all’appuntamento del 7 ottobre e ricevere informazioni sul corso è possibile contattare la Croce Bianca Tifernate.