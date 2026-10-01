Da Umbertide a Prime Video: Monica Pannacci protagonista di “I Sapori del Sole”

La food creator umbertidese tra i dodici partecipanti al programma dedicato alla cucina e alla lotta allo spreco alimentare

Dalla cucina di casa ai set televisivi di Prime Video. È il percorso che ha portato Monica Pannacci, food creator umbertidese conosciuta attraverso il blog e i canali social “Ricette del cuore”, tra i dodici protagonisti di “I Sapori del Sole – Chef Save the Food”.

Il programma, prodotto da Fenice Film per la distribuzione su Prime Video e realizzato per Terra Orti, mette insieme cucina, intrattenimento e attenzione allo spreco alimentare.

A condurre il format è la giornalista enogastronomica Rosaria Sica. Nel corso delle sei puntate, due food creator si sfidano nella preparazione di un menù completo, cercando di utilizzare al meglio gli ingredienti a disposizione e riducendo gli sprechi.

Le riprese si sono svolte nella cucina del Ristorante Adelì di Salerno, con i partecipanti affiancati dallo chef resident Stefano De Santis. A giudicare le preparazioni è una giuria composta da professionisti della gastronomia, della comunicazione e del settore agroalimentare.

Il progetto è stato presentato ufficialmente il 10 settembre 2026 nella sala stampa della Camera dei Deputati, a Roma, alla presenza anche di Monica Pannacci.

Al centro del programma c’è il rapporto con il cibo e con le materie prime, attraverso un utilizzo più consapevole delle risorse e un richiamo ai principi della Dieta Mediterranea.

Per Pannacci si tratta di una nuova tappa di un percorso nato dalla passione per la cucina e dalla condivisione quotidiana delle proprie ricette sul blog e sui social. Un’esperienza che ora la porta a confrontarsi con altri creator in una sfida televisiva nella quale creatività, cucina e capacità di valorizzare ogni ingrediente diventano gli elementi principali.