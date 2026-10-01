Montone, dal 30 ottobre al 1° novembre torna la Festa del Bosco

Tre giorni tra natura, tradizione e sapori nel borgo umbro

Torna a Montone uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno. Da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre 2026 il borgo ospiterà la tradizionale Festa del Bosco, manifestazione dedicata ai profumi, ai colori e ai sapori della stagione autunnale.

Il bosco sarà ancora una volta il filo conduttore di una festa che unisce natura, tradizioni e buon cibo, accompagnando cittadini e visitatori alla scoperta dell’atmosfera particolare che caratterizza Montone in questo periodo dell’anno.

L’appuntamento rappresenta una tradizione consolidata per il borgo e un’occasione per vivere il territorio attraverso le sue produzioni, i suoi sapori e il paesaggio autunnale.

Le giornate della Festa del Bosco saranno quindi un invito a tornare a Montone per trascorrere qualche ora tra colori d’autunno, profumi del bosco e tradizioni locali.