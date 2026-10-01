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Festival delle Nazioni, appuntamento al 2027: la 60ª edizione sarà dedicata all’Europa

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Si è chiusa l’edizione numero 59, dedicata alla Germania e ai Paesi di lingua germanica. Sedici giorni di musica in undici Comuni

Il Festival delle Nazioni dà appuntamento al 2027. Con la conclusione dell’edizione numero 59, chiusa l’11 settembre al Teatro degli Illuminati di Città di Castello, è già stato svelato il tema della prossima edizione: il Festival delle Nazioni 2027 sarà dedicato all’Europa.

Quella appena conclusa è stata un’edizione articolata in sedici giorni di programmazione e undici Comuni coinvolti, dedicata alla Germania e ai Paesi di lingua germanica. Un nuovo capitolo del percorso “Verso l’Europa”, avviato nel 2025 con l’edizione dedicata alla Francia.

Ora lo sguardo è rivolto al prossimo appuntamento, che avrà anche un significato particolare: nel 2027 il Festival delle Nazioni raggiungerà infatti la 60ª edizione.

L’organizzazione non ha ancora anticipato il programma della nuova edizione, spiegando che sarà presentato a tempo debito attraverso i canali ufficiali del Festival.

Intanto resta il bilancio della 59ª edizione, con i ringraziamenti rivolti a pubblico, artisti, sostenitori e istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione degli appuntamenti.

La musica dell’edizione dedicata alla Germania continuerà intanto a essere riproposta attraverso i canali del Festival, in attesa di un 2027 che porterà la manifestazione verso un nuovo importante traguardo.

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