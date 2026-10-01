Montone, domenica 4 ottobre la benedizione per il nuovo anno scolastico

Appuntamento alle 11.30 nella Chiesa Collegiata, in occasione della festa di San Francesco

La Parrocchia San Gregorio Magno e il parroco invitano ragazzi, genitori, insegnanti e personale scolastico a Montone a condividere un momento dedicato all’inizio del nuovo anno scolastico 2026-2027.

L’appuntamento è fissato per domenica 4 ottobre alle ore 11.30, nella Chiesa Collegiata di Montone, in occasione della festa di San Francesco.

La celebrazione sarà un momento di riflessione, invocazione e benedizione rivolto a tutti gli studenti delle scuole di Montone e a quanti li accompagnano nel percorso educativo.