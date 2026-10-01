Città di Castello, “Burri nel segno di San Francesco”: domenica due visite serali a Palazzo Albizzini

Alle 20.45 e alle 21.45 un percorso tra le opere di Alberto Burri e la spiritualità francescana, con accompagnamento musicale nel chiostro

Sarà una serata speciale quella di domenica 4 ottobre a Palazzo Albizzini, dove le opere di Alberto Burri incontreranno ancora una volta la storia e la spiritualità francescana.

In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco, sono in programma due visite guidate serali, alle 20.45 e alle 21.45, dal titolo “Burri nel segno di San Francesco”.

L’iniziativa riprende idealmente la storica mostra “Opere di Burri”, allestita nel 1975 al Sacro Convento di San Francesco. La quasi totalità delle opere esposte allora è oggi conservata a Palazzo Albizzini e sarà protagonista di un percorso pensato per riscoprire il rapporto che Burri seppe instaurare con i luoghi e la spiritualità francescana.

A rendere ancora più particolare l’appuntamento sarà la partecipazione della Schola Cantorum Anton Maria Abbatini, che proporrà alcuni interventi corali nel chiostro del palazzo, accompagnando la visita con la musica.

Il costo del biglietto, comprensivo della visita guidata, è di 12 euro.

La prenotazione è obbligatoria, fino a esaurimento dei posti, scrivendo a prenotazioni@fondazioneburri.org.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a data da destinarsi.