San Giustino, a Castello Bufalini “Intrecci di storia”: viaggio tra tessuti, moda e memorie

Domenica 4 ottobre la “Domenica di Carta” apre le porte dell’archivio della famiglia Bufalini. Visite guidate e nuovi materiali tessili in esposizione

Un viaggio lungo quattro secoli di storia, attraverso abiti, tessuti, documenti e memorie della famiglia Bufalini. È quello proposto domenica 4 ottobre a Castello Bufalini di San Giustino, in occasione della Domenica di Carta 2026.

L’iniziativa, dal titolo “Intrecci di storia. Mode e memorie dall’archivio della famiglia Bufalini”, permetterà di scoprire alcuni dei documenti più significativi conservati nell’archivio storico della famiglia.

Il percorso attraverserà diversi aspetti legati alla storia dei tessuti e del costume: dagli abiti indossati dai signori alla lavorazione del guado, dal commercio delle stoffe fino alla realizzazione degli apparati effimeri.

Per l’occasione saranno esposti per la prima volta anche alcuni oggetti del patrimonio tessile custodito all’interno del Castello, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere materiali normalmente non visibili.

Castello Bufalini sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Sono previste visite guidate alle 11.30 e alle 16.30. Durante l’intera giornata, negli orari di apertura, il personale sarà inoltre a disposizione per accompagnare i visitatori alla scoperta dei materiali esposti e delle storie conservate tra carte e tessuti.

L’ingresso sarà gratuito, come previsto per la prima domenica del mese.