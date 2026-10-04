Monica Bellucci al Castello di Sorci con le figlie Deva e Leonie

Tagliatelle, crostini rossi, carne arrosto. E per finire torcolo, cantucci e Vinsanto. Al Castello di Sorci il menu è quello di sempre, ed è quello che Monica Bellucci ritrova ogni volta che torna.

L’attrice ha trascorso il fine settimana nell’antico maniero di Anghiari, al confine tra Toscana e Umbria, con le figlie Deva e Leonie e la madre Brunella. Pochi giorni dopo il compleanno, e dopo la Fashion Week di Milano tra passerelle e copertine, ha scelto ancora una volta un posto che conosce da anni.

Il legame con il castello risale ai tempi di Gabriella e Primetto Barelli, gli storici titolari. Da allora Bellucci lo considera il luogo dove rilassarsi con la famiglia, lontano dai ritmi del lavoro.

Ad accoglierla questa volta c’era Veronica Barelli, che oggi guida la struttura. «Mi ricordo quando da piccole scorrazzavano per i corridoi», racconta. «Correvano da tutte le parti e, come tutti i bambini, impazzivano per il fantasma».

Oggi Deva e Leonie sono cresciute, ma per Barelli non è cambiato niente. «Sono delle splendide ragazze», dice, «ma il castello ha per loro lo stesso fascino e lo stesso calore di un luogo che conoscono da sempre».

Il Castello di Sorci è una struttura medievale del XII secolo. Per la famiglia Bellucci, nonna, madre e figlie, resta una tappa fissa: niente occasioni speciali, solo un fine settimana a tavola insieme.

Nella foto, Monica Bellucci con Veronica Barelli al Castello di Sorci