Afasia, in Umbria 28 città si illuminano di rosso per la Giornata nazionale

Sabato 17 ottobre la XIX edizione dell’iniziativa promossa da AITA Umbria e AITA Federazione nazionale per sensibilizzare sul disturbo del linguaggio

Ventotto Comuni umbri si accenderanno di rosso per richiamare l’attenzione su una condizione ancora poco conosciuta ma che può cambiare profondamente la vita di una persona e della sua famiglia: l’afasia.

Sabato 17 ottobre torna infatti la Giornata nazionale dell’afasia, giunta alla sua XIX edizione. Anche quest’anno AITA Umbria, insieme ad AITA Federazione nazionale, ha promosso una campagna di sensibilizzazione alla quale hanno aderito 28 amministrazioni comunali della regione.

Nella giornata di sabato, monumenti e luoghi simbolici dei Comuni partecipanti saranno illuminati di rosso, trasformando la luce in un messaggio semplice ma importante: parlare di afasia significa aiutare a conoscerla e a comprendere le difficoltà di chi ne è colpito.

L’afasia è un disturbo del linguaggio che può insorgere in seguito a una lesione cerebrale, provocata soprattutto da ictus, traumi cranici e tumori cerebrali. Le conseguenze possono essere molto diverse e, nei casi più gravi, riguardare la capacità di parlare, leggere, scrivere e comprendere ciò che viene detto.

Per chi vive questa condizione, e per chi gli sta accanto, non si tratta quindi soltanto di una difficoltà nel comunicare. Cambiano le relazioni, le abitudini quotidiane e spesso anche il modo di rapportarsi con il mondo.

«AITA continua a profondere il suo impegno per la Giornata nazionale dedicata all’afasia», spiegano dall’associazione, ricordando che la realtà è nata proprio dalla volontà di persone con afasia, familiari e volontari.

L’obiettivo è offrire uno spazio di incontro e condivisione, ma anche aumentare la consapevolezza nella popolazione e nelle istituzioni su una problematica che può colpire improvvisamente una persona e coinvolgere tutta la sua famiglia.

L’iniziativa non si fermerà alla giornata del 17 ottobre. AITA Umbria ha infatti organizzato per venerdì 30 ottobre, nella sala Montalcini del Creo di Perugia, il convegno “Come vivere l’afasia: storie di resistenza e ruolo del caregiver”.

All’incontro parteciperanno specialisti del settore e rappresentanti dell’associazione, per approfondire il tema partendo dalle esperienze di chi vive quotidianamente l’afasia e di chi si prende cura delle persone colpite.

Una campagna, quella delle 28 città illuminate di rosso, che punta quindi a rendere visibile ciò che spesso rimane nascosto: la difficoltà di comunicare, ma anche la necessità di essere ascoltati, compresi e accompagnati.