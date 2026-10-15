Piscina comunale di Città di Castello, al via le iscrizioni ai corsi di nuoto

Da oggi giovedì 15 ottobre è possibile iscriversi alla Scuola di Nuoto Federale. Le lezioni inizieranno il 5 novembre, confermate le tariffe e gli sconti per le famiglie

Dopo la lunga pausa legata ai lavori di riqualificazione, la piscina comunale di Città di Castello si prepara a tornare pienamente protagonista della vita sportiva della città.

Da oggi giovedì 15 ottobre saranno aperte le iscrizioni ai corsi invernali 2026-2027 della Scuola di Nuoto Federale, organizzati da Polisport. Le lezioni prenderanno il via giovedì 5 novembre.

Per iscriversi sarà possibile rivolgersi al front-office dell’impianto di via Engels, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30, mentre il sabato mattina sarà possibile effettuare le adesioni dalle 8.30 alle 12.30.

Una delle novità più importanti riguarda però ciò che non cambia: le tariffe restano invariate. Comune di Città di Castello e Polisport hanno infatti scelto di mantenere quelli che vengono definiti prezzi “anti-inflazione”, senza aumenti rispetto alle quote già applicate.

Per il primo ciclo di lezioni la quota sarà di 170 euro per chi frequenterà due volte alla settimana e di 90 euro per il corso monosettimanale. A queste cifre si aggiunge, come di consueto, la quota di iscrizione una tantum di 10 euro.

Confermati anche gli sconti riservati alle famiglie. Per il secondo componente dello stesso nucleo è prevista una riduzione del 10%, per il terzo del 20% e per il quarto del 30%.

L’offerta è pensata per diverse fasce d’età. I bambini e i ragazzi dai 4 ai 14 anni potranno frequentare i corsi nelle giornate di lunedì e giovedì oppure martedì e venerdì, a partire dalle 16.50.

Per ragazzi e adulti le lezioni saranno invece programmate dalle 19.20. Il mercoledì e il sabato, dalle 16.40 alle 19.10, saranno attivi corsi dedicati esclusivamente ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 14 anni.

Una ripartenza particolarmente attesa, dunque, dopo il percorso di riqualificazione dell’impianto. L’obiettivo è riportare la piscina comunale a essere un punto di riferimento per bambini, famiglie, ragazzi e adulti, attraverso il nuoto libero e le numerose attività organizzate durante la stagione.

Per molti tifernati sarà soprattutto l’occasione per tornare finalmente a vivere un impianto che, per anni, ha rappresentato uno degli spazi sportivi più frequentati della città.