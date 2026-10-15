Pieve Santo Stefano, riaperti i termini per la misura “Nidi Gratis”

Le domande per l’anno educativo 2026/2027 potranno essere presentate fino alle ore 18 del 26 ottobre
Nuova opportunità per le famiglie interessate alla misura “Nidi Gratis” per l’anno educativo 2026/2027. La Regione Toscana ha infatti disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, come ricordato dal Comune di Pieve Santo Stefano.
Le richieste potranno essere presentate da lunedì 12 ottobre fino alle ore 18 di lunedì 26 ottobre 2026.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso l’applicativo regionale dedicato, accedendo alla piattaforma predisposta dalla Regione Toscana.
Il Comune ricorda quindi alle famiglie interessate di verificare la possibilità di accedere alla misura e di rispettare la scadenza prevista per la presentazione della richiesta.
L’avviso è pubblicato nella sezione Istruzione del sito istituzionale del Comune di Pieve Santo Stefano.