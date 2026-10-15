B.E.V.I. 2026, Sansepolcro si prepara a tre giorni tra vino, arte, gastronomia e musica

Dal 23 al 25 ottobre torna l’appuntamento dedicato alle eccellenze vinicole italiane, con degustazioni, masterclass, incontri, mostre e musica nel centro storico

Il vino come punto di partenza, ma non come unico protagonista. A Sansepolcro torna B.E.V.I., la manifestazione che per la seconda edizione mette insieme degustazione, cultura, arte, gastronomia e musica, portando nel centro storico produttori e appassionati.

L’appuntamento è dal 23 al 25 ottobre, con un programma diffuso tra piazze, palazzi, locali, biblioteca, teatro e altri luoghi della città.

Si comincia venerdì 23 ottobre alle 19.30, al Ristorante Fiorentino, con Aspettando B.E.V.I., una serata dedicata alle eccellenze del territorio raccontate da Alessia Uccellini.

Il programma entrerà nel vivo sabato 24 ottobre. Alle 11, alle Logge di Palazzo delle Laudi, è prevista l’inaugurazione ufficiale, con il taglio del nastro, il brindisi e l’esibizione degli sbandieratori.

Durante la giornata saranno numerose le occasioni per scoprire il rapporto tra vino e territorio. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18 sarà possibile partecipare a Di vino rintoccare, con l’apertura straordinaria del campanile della Basilica e il rintocco manuale delle campane curato dal Gruppo Campanari Borgo Sansepolcro.

Alle 12, alla Sansepolcro Art Gallery, Aperitivo con l’artista vedrà protagonista Marcello Medici, artista e produttore di vino.

Sempre dalle 12 alle 20, via XX Settembre e le Logge del Palazzo delle Laudi ospiteranno B.E.V.I. in città – Degustazioni, arte e musica, con produttori, degustazioni, mostre, performance e musica dal vivo. In programma anche i concerti di Groovers Collective, Toti-Nick Duo, Punt & Mes e Only Funk Trio.

Alla Biblioteca Comunale Dionisio Roberti, dalle 16, spazio alla mostra fotografica con le opere di Riccardo Lorenzi e a una serie di incontri dedicati al mondo del vino.

Si parlerà dei terreni della Valtiberina e della Toscana con il geologo Stefano Farinelli, del Vinsanto locale attraverso il confronto tra produttori umbri e toscani e della produzione vinicola del territorio con Aliotti, Ombraluce e Semonte.

Il vino incontrerà anche la gastronomia con B.E.V.I. a tavola, dalle 12 alle 15, quando i locali aderenti proporranno piatti e aperitivi pensati in abbinamento alle produzioni presenti alla manifestazione.

Nel pomeriggio, in via XX Settembre, spazio anche al live painting e all’estemporanea, mentre alle 17, in Largo Al Re, è prevista una degustazione pop a cura di Antonelli.

Le masterclass e gli appuntamenti della sera

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono le masterclass all’Auditorium Santa Chiara, con la partecipazione di Luca Gardini e Cristiano Cini.

Tre gli approfondimenti previsti: alle 16 la Verticale di Civettaja, alle 17.30 Sfumature di rosso e alle 19 la Verticale di Guado al Tasso.

Spazio anche agli incontri diretti con i produttori, come quello delle 17 all’Enoteca Guidi Shop con Federico Staderini, e all’appuntamento dedicato ai cocktail all’Inghirami Store.

La sera il centro storico continuerà a vivere con aperitivi e cene nei locali aderenti, tra degustazioni e abbinamenti. Tra le proposte figurano Gerasmo in Alta Langa, Il vino è donna e Toscana: nuovi volti promettenti, oltre a numerosi altri percorsi dedicati ai vini e alla gastronomia.

Dalle 21 alle 23 il Teatro della Misericordia ospiterà la Jazz Night con il Giuditta Franco Quintet, in collaborazione con il Jazz Club Valtiberina, mentre dalla mezzanotte alle 2 il Chiostro del Comune farà da cornice al B.E.V.I. After Party con DJ set.

Domenica 25 ottobre sarà invece dedicata all’incontro diretto con i produttori e alla possibilità di conoscere e assaggiare le loro etichette.

B.E.V.I. si conferma così come un appuntamento che va oltre la semplice degustazione. Il vino diventa un modo per raccontare territori, persone, produzioni e tradizioni, creando occasioni di incontro tra produttori, operatori e pubblico.

E per tre giorni Sansepolcro sarà ancora una volta il luogo nel quale vino, cultura, arte, musica e gastronomia si incontreranno nel cuore della città.