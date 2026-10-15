Sessant’anni per Marco Biagini, in arte “Ovino”: il compleanno si festeggia alla Tandem, tra amici, clienti e lavoro

Un traguardo importante per l’imprenditore, da anni punto di riferimento nel settore della stampa digitale e della pubblicità. Oggi le porte della sua azienda sono aperte a chi vuole passare per un saluto, un brindisi e soprattutto per fargli gli auguri.

C’è chi per i sessant’anni organizza una festa in grande stile, chi si concede qualche giorno di vacanza e chi, invece, preferisce trascorrere questa giornata nel posto dove ha costruito buona parte della propria vita professionale. Marco Biagini, che tutti conoscono come “Ovino”, ha scelto quest’ultima strada. E conoscendolo, probabilmente non poteva essere altrimenti.

Oggi compie 60 anni e li festeggia alla Tandem, la sua azienda. Si lavora, naturalmente, perché gli impegni non si fermano neppure il giorno del compleanno, ma stavolta c’è anche un buffet pronto per accogliere amici, clienti e tutte quelle persone che nel corso degli anni hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo.

Niente inviti particolari o cerimonie. Chi ha piacere passa, gli stringe la mano, si ferma qualche minuto, magari per ricordare qualche episodio vissuto insieme. Un modo semplice e sincero per festeggiare un compleanno che, diciamolo, non è proprio come tutti gli altri.

Marco è un imprenditore che conosce bene il proprio mestiere. Con la Tandem si occupa di stampa digitale, pubblicità, affissioni e cartellonistica, sia fissa che temporanea. Un lavoro che porta avanti con passione e professionalità, seguendo le esigenze dei clienti e mettendoci sempre la faccia.

Ma Ovino non è soltanto il titolare di un’azienda. È soprattutto una persona alla mano, uno con cui è piacevole fermarsi a parlare, capace di mantenere nel tempo rapporti di amicizia e di stima. E il fatto che oggi abbia voluto condividere questo momento proprio con le persone che incontra ogni giorno racconta bene il suo modo di essere.

Sessant’anni rappresentano inevitabilmente anche l’occasione per guardarsi indietro. Alle tante giornate trascorse al lavoro, alle difficoltà affrontate, alle soddisfazioni raccolte e alle persone conosciute lungo il cammino. Ma per uno come Marco, abituato a stare sempre in movimento, c’è da scommettere che lo sguardo sia già rivolto alle cose da fare domani.

Intanto oggi si festeggia. Tra una commissione da portare avanti, il telefono che squilla e qualcuno che entra in azienda per fargli gli auguri, ci sarà tempo anche per alzare un bicchiere.

E allora buon compleanno, Ovino! Sessant’anni portati con lo spirito di chi ha ancora tanta voglia di fare. E soprattutto con attorno tante persone che oggi hanno un motivo in più per venirti a trovare.