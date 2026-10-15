Tartufo 100% Umbro, nasce il nuovo brand che racconta l’Umbria attraverso una delle sue eccellenze

Tartufi Bianconi e Fatalbecco lanciano un progetto firmato da Alessandro Poggini e Filippo Biagioni per unire qualità, territorio e turismo esperienziale

Il tartufo bianco non è soltanto un prodotto da portare in tavola. È un pezzo di territorio, una storia fatta di boschi, tradizioni e persone che da generazioni conoscono e custodiscono questo patrimonio. È da questa idea che nasce “Tartufo 100% Umbro”, il nuovo progetto promosso da Tartufi Bianconi e Fatalbecco, ideato da Alessandro Poggini e Filippo Biagioni in occasione dell’apertura della stagione del pregiato tartufo bianco.

L’obiettivo è dare al tartufo umbro un’identità ancora più riconoscibile e rafforzare il rapporto tra eccellenze gastronomiche, territorio e turismo, portando l’Umbria a confrontarsi con realtà che nel tempo hanno legato il proprio nome al tartufo, come Alba e San Miniato.

Alla base del progetto c’è un principio molto semplice: tartufo raccolto esclusivamente in Umbria, tracciato e legato al territorio di provenienza. Una scelta che punta a garantire autenticità e, allo stesso tempo, a raccontare con maggiore forza una delle eccellenze della regione.

«Il nostro obiettivo non è solo vendere un prodotto gourmet, ma costruire qualcosa che chi visita l’Umbria possa portare a casa come ricordo autentico del territorio: un’esperienza da vivere, prima ancora che da assaggiare», spiegano Poggini e Biagioni.

Ed è proprio qui che il progetto prova ad andare oltre il semplice prodotto. Il tartufo diventa infatti un punto di incontro tra gastronomia, tradizione e accoglienza, rivolgendosi non soltanto agli appassionati ma anche a chi arriva in Umbria cercando esperienze autentiche e un contatto diretto con il territorio.

Un brand che vuole quindi raccontare l’Umbria partendo da uno dei suoi tesori più conosciuti, ma ancora capace di sorprendere. Perché dietro ogni tartufo c’è un luogo preciso, un ambiente naturale e una storia fatta di ricerca e passione.

E la sua disponibilità naturalmente limitata contribuisce a renderlo ancora più prezioso.

Con “Tartufo 100% Umbro”, Tartufi Bianconi e Fatalbecco scelgono così di puntare sull’identità, trasformando un’eccellenza gastronomica in un vero e proprio ambasciatore dell’Umbria, della sua cultura e del suo modo di vivere il territorio.