Gass Racing chiude la stagione “green” all’EcoDolomites GT

Guerrini e Prusak porteranno Lancia Ypsilon sulle strade trentine e venete alla ricerca di punti per il podio della FIA Ecorally Cup

Saranno tre i giorni di gara all’EcoDolomites GT che chiuderà la stagione della FIA Ecorally Cup 2026. Arrivata alla sesta edizione con validità mondiale, la gara con base a Fiera di Primiero si svolgerà per la prima volta in ottobre. Anche se i titoli FIA destinati a piloti, copiloti e costruttori sono già stati assegnati, non mancheranno i motivi di interesse per la gara italiana che vede al via venti equipaggi in rappresentanza di undici diverse nazionalità.

Principale obiettivo per Gass Racing e Lancia è provare a centrare il primo podio stagionale a bordo dell’auto italiana. Aperta la lotta per il terzo posto mondiale tra i portacolori di San Marino e la coppia ceca Bydžovský-Timura, mentre Lancia potrà tentare di raggiungere la quinta posizione nella classifica costruttori.

Guerrini e Prusak hanno vinto le ultime quattro edizioni della gara italiana, ma stavolta si prevede una maggiore competitività del rally sia per l’aumento di esperienza dei team stranieri sulle strade italiane che per il fatto che la nuova Ypsilon HF è straordinaria nelle performance sportive ma più in difficoltà nell’efficienza energetica.

Ben quattro i team cechi al via, capitanati dai nuovi iridati Žďárský-Nábělek, e tre bulgari, tra cui i veterani Dedikov-Dedikova. Alla partenza tra gli italiani il campione di Formula Uno Stefano Modena navigato da Valérie Piette e gli emergenti in cerca di conferma Rigamonti-Cairoli e Gasparri-Boschiroli. Tra i favoriti vanno inseriti di diritto anche i portoghesi Silva-Ramalho, i lettoni Caune-Svencis e gli sloveni Špacapan-Kobal. In totale 20 equipaggi in rappresentanza di 11 diverse nazionalità, con l’esordio assoluto della Moldavia.

La gara prenderà il via venerdì pomeriggio per concludersi domenica in tarda mattinata, dopo aver percorso quattro anelli con partenza e arrivo a Fiera di Primiero. Previsti i passaggi da alcuni dei passi dolomitici e alpini più noti, con l’esclusione della parte che solitamente attraversava la Provincia autonoma di Bolzano a causa del recente discutibile divieto di disputare eventi rallistici sulle strade delle montagne altoatesine.

In attesa del calendario ufficiale 2027 e delle probabili modifiche regolamentari, entrambi attesi per inizio dicembre, la FIA Ecorally Cup riprenderà a cavallo tra febbraio e marzo 2027 nella Comunità Valenciana, con quindi quattro mesi di pausa per preparare la prossima stagione sportiva.