Città di Castello

Quinta edizione del Mercatino di Natale nel chiostro del Monastero di Santa Veronica Giuliani, con i prodotti delle sorelle e il Calendario Laus Deo 2027 sui luoghi della Santa.

di Michele Tanzi · 28 Novembre 2026, 15:30

Le Cappuccine del Monastero di Santa Veronica Giuliani riaprono le porte per il Mercatino di Natale. È la quinta edizione: dal 5 all’8 dicembre, nel chiostro di via XI Settembre 21 a Città di Castello, le sorelle metteranno in vendita i prodotti realizzati interamente da loro, con diverse novità. L’apertura è sabato 5 dicembre alle 15. Orari: 9-12.30 e 15-19.

Al mercatino sarà presentato anche il Calendario Laus Deo 2027, dedicato all’Anno Centenario che si aprirà il 27 dicembre 2026 per i 300 anni dalla morte di Santa Veronica Giuliani. Un anniversario importante per la Diocesi di Città di Castello e per quella di Mercatello sul Metauro, oltre che per i pellegrini che ogni anno arrivano al Monastero per pregare davanti al corpo della Santa.

Le foto, mese dopo mese, accompagnano il lettore nei luoghi e nelle stanze del monastero in cui Veronica ha vissuto. Lo spunto è una testimonianza di suor Maddalena Boscaini, consorella della Santa, resa durante i processi: racconta che Veronica, mentre camminava nel loggiato del chiostro parlando con Gesù, ricevette la promessa che chiunque fosse entrato nella clausura avrebbe sperimentato gli effetti spirituali della sua grazia.

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Le fotografie sono di Enrico Milanesi. Il progetto grafico è di Fabrizio Manis, che cura la comunicazione del Centenario veronichiano e ne ha disegnato il logo ufficiale. Stampa e confezione sono della tipografia Petruzzi e della legatoria Cartoedit.

Informazioni: monastero@santaveronicagiuliani.it oppure 371 3914895 (solo messaggi WhatsApp).