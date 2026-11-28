Attualità

di Michele Tanzi · 28 Novembre 2026, 15:30

Più di tutto ha colpito la Gazzella. Gli alunni della scuola primaria “Mazzini” di Ponte San Giovanni l’hanno vista da vicino durante la visita alla stazione dei carabinieri del quartiere, tra sirene, lampeggianti e domande sul pronto intervento. Prima i militari li avevano guidati negli uffici, spiegando come si organizza ogni giorno il controllo del territorio e come scatta un intervento.

A Corciano la stazione ha aperto le porte alle classi quinte della primaria dell’Istituto comprensivo “Girasole”. Anche qui l’incontro è diventato un confronto aperto: i ragazzi hanno chiesto del mestiere del carabiniere e di come funziona il presidio del paese.

Le due uscite fanno parte del percorso di educazione alla legalità che l’Arma porta avanti nelle scuole primarie del Perugino, insieme alle lezioni tenute dai militari in classe. L’obiettivo è avvicinare i più piccoli al rispetto delle regole, alla convivenza civile e al senso di responsabilità. I carabinieri vogliono anche rafforzare il legame con le scuole del territorio, puntando sul dialogo diretto e sull’esperienza concreta per far crescere già da bambini la consapevolezza di diritti e doveri dentro la comunità.