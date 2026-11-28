Attualità

di Michele Tanzi · 28 Novembre 2026, 13:50

Le grate in ferro e le aperture nel terreno, un pericolo per i più piccoli, non ci sono più. Piazza Michelangelo a Umbertide ha riaperto stamattina dopo un intervento di riqualificazione da 290mila euro. Al taglio del nastro c’erano il sindaco Luca Carizia, la giunta, i consiglieri comunali, associazioni, commercianti e molti cittadini. La benedizione l’ha data don Gaetano Bonomi Boseggia.

Oltre alla pavimentazione nuova, nella piazza c’è ora un’area verde con i giochi per bambini. L’illuminazione è passata al LED, per consumare meno e rendere la zona più sicura la sera. È stata sistemata anche la vecchia fontana, con pavimentazione nuova, zampilli, una cannella di acqua potabile nell’area verde e luci rinnovate. I getti d’acqua si possono attivare durante eventi e manifestazioni.

La mattinata l’hanno animata il Gruppo Volontari Umbertide e Baby Circus: dalle 10.30 alle 12.30 laboratori natalizi, trucca bimbi e palloncini. La giornata si chiude stasera con l’accensione dell’albero di Natale della piazza, realizzato insieme ai commercianti e agli uffici della zona, che si illuminerà insieme alle altre luminarie della città.

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«La soddisfazione più grande sarà vedere questa piazza piena di bambini, famiglie e cittadini che la vivono ogni giorno», ha detto Carizia. Il sindaco ha ringraziato gli uffici tecnici, le imprese e le maestranze, e i commercianti che hanno organizzato la festa.

Per il Comune l’intervento fa parte di un percorso più ampio di rigenerazione urbana.