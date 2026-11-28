di Michele Tanzi · 28 Novembre 2026, 12:17

Centosessanta presepi e settantacinque espositori in cinquecento metri quadrati di cripta. Sono i numeri della XXV Mostra internazionale di arte presepiale, inaugurata oggi a Città di Castello sotto la basilica cattedrale, dove sono custoditi i corpi dei patroni Florido e Amanzio. La rassegna resta aperta fino al 10 gennaio 2027, da mercoledì a domenica e nei festivi e prefestivi, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.

Per numero di espositori è tra le prime in Italia. Ci sono le scuole storiche di Napoli e Avellino, le associazioni di Aprilia e Monte Porzio Catone, i grandi presepi popolari di Filippo Ferrandu di Albano Laziale e Vittorio Anastasia di Avellino. Dal Veneto arrivano i fratelli Missaglia e Valter Contin, dal Lazio Danilo Campagna e Roberto Spaziani, oltre al Museo del Presepe di Frassinelle. La sezione internazionale, curata dall’associazione Natale nel Mondo, ha per tema “un Natale da favola”. Da Penna in Teverina viene un presepe monumentale in movimento di scuola umbra.

Diversi lavori guardano all’attualità: clima, accoglienza, inclusione. Marcello Barbarossa ha ambientato la Natività tra le macerie di un quartiere distrutto dalle bombe, dedicandola “a tutti i bambini del mondo”. Nell’ottavo centenario della morte di San Francesco alcune opere ne ripercorrono la vita, e un grande presepe francescano sarà allestito anche a Palazzo Donini, sede della giunta regionale a Perugia.

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Per i venticinque anni la mostra ospita le sculture di Felice Tagliaferri, artista cesenate non vedente, per il quale le mani sono «occhi pazienti, curiosi, instancabili». La sua “Sacra Famiglia” raffigura Gesù Bambino con i tratti della sindrome di Down. Il percorso è pensato anche per chi non vede: all’ingresso c’è un’opera di Fabio Coletta, presidente della cooperativa Handy Sistems, con un pannello in braille che descrive la mostra. In esposizione anche la collezione di santini raccolta negli anni dal compianto maestro Sandro Epi.

La rassegna è organizzata dall’associazione Amici del Presepio “Gualtiero Angelini”, presieduta da Lucio Ciarabelli con il vice Claudio Conti, che anche quest’anno dedica una sezione al fondatore. All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, la presidente della Regione Stefania Proietti, il sindaco Luca Secondi, il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti e il vicario diocesano don Andrea Czortek. Proietti ha parlato di una «rassegna unica, che trasforma Città di Castello nella capitale della tradizione natalizia».

Il percorso continua in città, con presepi alla Pinacoteca comunale, alla chiesa del Buon Consiglio, alla Tela Umbra, al Loggiato Gildoni con le 300 opere della collezione Silvio Bambini e in altre chiese e rioni. Informazioni all’ufficio turistico di corso Cavour (075 8554922) e su presepicastello.org.