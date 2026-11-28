Nella Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, l’incontro promosso dal segretario provinciale del SIULP Massimo Pici ha dato voce al romanzo d’esordio di Giovanni Pioda (Armando Editore)

di Michele Tanzi · 28 Novembre 2026, 11:53

Nella Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, l’incontro promosso dal segretario provinciale del SIULP Massimo Pici ha dato voce al romanzo d’esordio di Giovanni Pioda (Armando Editore): un viaggio intenso tra slanci giovanili, radici personali e l’epopea fiumana di Gabriele D’Annunzio

(Perugia) Ci sono storie che dormono per decenni nei cassetti degli affetti familiari, custodite tra fotografie ingiallite e ricordi tramandati sottovoce, finché qualcuno decide di ascoltarle fino in fondo e restituirle alla collettività. È nato così «I ragazzi del Vate alla festa di Fiume» (Armando Editore), romanzo storico basato su una storia vera e opera prima di Giovanni Pioda, presentato oggi, venerdì 27 novembre 2026, nella cornice della Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, in Piazza IV Novembre.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio della Provincia di Perugia, è stata organizzata e introdotta dal saluto istituzionale di Massimo Pici, segretario provinciale del SIULP di Perugia, confermando ancora una volta quanto il dialogo culturale e la memoria storica sappiano creare ponti autentici tra istituzioni, territorio e cittadinanza.

Pubblicità

Dal ricordo di nonno Renato all’impresa fiumana. Cuore dell’appuntamento è stato il dialogo intenso e appassionante tra l’autore Giovanni Pioda e Leonardo Varasano, storico e consigliere comunale. Un confronto capace di tenere insieme due piani narrativi che si illuminano a vicenda: da una parte la piccola storia familiare — quella di nonno Renato, partito alla volta di Fiume insieme a un pugno di giovani coetanei — e dall’altra la grande Storia, segnata dalla figura di Gabriele D’Annunzio e dei suoi legionari fino al drammatico epilogo del «Natale di sangue».

Attraverso le pagine del romanzo, il pubblico ha potuto attraversare un affresco vivo, pulsante e ricco di sfumature umane: le ferite e l’eredità della Grande Guerra, gli slanci giovanili, il mito del capo, i riti di passaggio all’età adulta, ma anche le contraddizioni e le fragilità di una stagione irripetibile, tra amore e droga, sport e furti. Un racconto che restituisce ai ragazzi di allora il loro volto più vero, fatto di entusiasmo, inquietudine e ricerca di senso.

Le voci narranti che hanno dato respiro alle pagine. A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera della Sala della Vaccara sono state le letture interpretate da Barbara Bracci e Alessandro Ricci. Intervallando il dialogo tra Pioda e Varasano, le due voci narranti hanno saputo dare carne, ritmo ed emozione ai protagonisti e ai passaggi più intensi del volume, accompagnando i presenti dentro le atmosfere e i battiti di quella vicenda.

Un pomeriggio denso di partecipazione e sensibilità, in cui la letteratura ha mostrato la sua forza più autentica: trasformare una memoria intima in un patrimonio condiviso, capace di parlare ancora oggi al cuore di chi ascolta.