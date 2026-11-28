Eventi

di Michele Tanzi · 28 Novembre 2026, 13:00

Sabato 5 dicembre alle 17 in piazza del Municipio si accende l’albero di Natale di San Giustino. È uno dei primi appuntamenti dell’Isola di Natale, il cartellone costruito dal Comune con associazioni, parrocchie e commercianti, che andrà avanti fino al 6 gennaio e toccherà anche Lama, Selci e Celalba.

Il primo fine settimana è il più fitto. Sabato al Castello Bufalini si inaugurano gli addobbi e la capanna della Natività, e alle 17.30 in piazza arriva Babbo Natale. Domenica 6 la piazza centrale di Lama ospita i mercatini dalle 10 alle 21, con banda e majorettes alle 17. Lo stesso giorno in largo Crociani apre la mostra su Vittorio Paron, architetto e pittore sangiustinese, che resterà aperta fino al 3 gennaio.

L’assessora alla Cultura Loretta Zazzi spiega che gli eventi sono stati distribuiti anche nelle frazioni e nei quartieri, «rendendo la bellezza un bene accessibile a chiunque, a due passi da casa».

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Fra gli appuntamenti di dicembre ci sono il concerto di Paolo Fiorucci al cinema Lux di Lama, sabato 12 alle 21, e il concerto degli auguri della Filarmonica Giabbanelli al teatro di Selci, mercoledì 23. Le feste si chiudono il 6 gennaio a Celalba, con la Natività vivente, la Pasquella e la premiazione del concorso “Rappresenta il tuo presepe”.

Il Castello Bufalini resta aperto il sabato, la domenica e nei festivi, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il 6 dicembre e il 3 gennaio l’ingresso è gratuito.

Prima delle feste, i volontari di una decina di associazioni del territorio andranno a trovare gli anziani del comune che hanno compiuto novant’anni o più, per portare gli auguri e un piccolo dono.