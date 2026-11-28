Eventi

di Michele Tanzi · 28 Novembre 2026, 14:30

Sabato 5 dicembre, dalle 23, la discoteca “Lo Scorpione” ospita la seconda edizione di “Notte in Corsia – Christmas Edition”. È la serata benefica ideata dal dottor Stefano Meocci e dalla dottoressa Lucia Barni, che lavorano nel gruppo operatorio dell’Ospedale di Sansepolcro. L’intero ricavato andrà in beneficenza.

La prima edizione è andata bene e la formula resta la stessa: medici, infermieri, operatori sanitari e cittadini insieme per una notte di musica e divertimento, questa volta con l’atmosfera del Natale.

L’idea viene direttamente dal lavoro di tutti i giorni. «Notte in Corsia è nata dalla nostra quotidianità in sala operatoria – spiegano Meocci e Barni –. Lì abbiamo imparato che da soli non si va da nessuna parte, si vince solo facendo squadra. Con questa serata vogliamo portare quello spirito fuori dall’ospedale, per vivere una notte insieme e trasformarla in un aiuto concreto».

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Musica, luci e animazione saranno affidate al service dei 2Shake.

Dietro l’evento c’è una rete di associazioni a cavallo tra Toscana e Umbria. Ci sono le Proloco della Cisa, di Gragnano, del Trebbio e di Santa Fiora, I Citti del Fare di Sansepolcro e l’Associazione Lupi e Bufali di San Giustino.

Per informazioni e prenotazioni si possono chiamare Stefano al 320 6980529 e Lucia al 333 4951701.