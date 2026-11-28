Città di Castello

di Michele Tanzi · 28 Novembre 2026, 14:30

Le tele sono state dipinte sotto gli occhi del pubblico, mentre si ascoltavano le musiche eseguite dal vivo dal maestro Francesco Cataldo. Venerdì sera la Bottega Tifernate di Cerbara, in via Claudio Treves 14, ha ricordato Claude Monet a cento anni dalla morte (1926-2026) con “Cento Anni di Luce e Colore – Omaggio a Claude Monet”.

Gli artisti della Bottega hanno lavorato en plein air davanti ai presenti e hanno realizzato nuove opere ispirate all’Impressionismo, tutte giocate sul colore, sulla luce e sull’immediatezza del segno. Il programma musicale comprendeva quattro brani dedicati al pittore francese e due composizioni in prima assoluta, che Cataldo ha eseguito insieme al maestro Fabio Battistelli.

Il pubblico era numeroso e ha potuto vedere da vicino come nasce un quadro, con ogni fase del lavoro accompagnata dalle composizioni di Cataldo. La Bottega Tifernate è conosciuta soprattutto per le riproduzioni di capolavori realizzate con tecniche pittoriche originali. Con serate come questa si apre anche alla sperimentazione e all’incontro fra arti diverse, coinvolgendo la città.

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Al termine della performance Cataldo ha parlato di «una serata di grande emozione in cui musica e pittura si sono incontrate in un dialogo fatto di luce, colori e suggestioni». Il musicista ha poi spiegato il legame con l’artista celebrato: «Attraverso le mie composizioni, così come Monet attraverso i suoi dipinti, cerco la mia luce, soprattutto quella interiore».

Prima degli applausi finali, Cataldo ha ringraziato i fondatori della Bottega Tifernate, Stefano Lazzari e la sorella Francesca, ai quali lo lega una profonda amicizia. A loro ha rivolto la sua gratitudine «per aver reso possibile un incontro in cui la bellezza dell’arte si è intrecciata con quella dei rapporti umani».