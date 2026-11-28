Pallavolo

di Michele Tanzi · 28 Novembre 2026, 16:30 · aggiornato 28 Novembre, 20:38

Cinque gare in casa nelle prossime sette. Prima, però, la ErmGroup Altotevere deve passare dal PalaBarbazza di San Donà di Piave, dove domenica 29 novembre alle 18 si gioca la settima giornata del girone Bianco di Serie A3 Credem Banca.

Per i biancazzurri è il primo vero bivio della stagione. In Veneto cercano la quinta vittoria e i tre punti pieni, per restare tra le protagoniste del girone. Di fronte c’è la Personal Time, che in casa sa farsi rispettare e arriva dallo 0-3 subito a Sarroch, una sconfitta che vuole cancellare subito.

Gabriele Luatti, il palleggiatore che sabato scorso ha piazzato due ace nel momento chiave del terzo set, sa cosa aspetta la squadra: «Sappiamo che è una squadra giovane, ma con tanta voglia di fare bene e fino a ora ci sta riuscendo, per cui troveremo un’avversaria pronta a lottare e quindi noi dobbiamo fare lo stesso». Poi aggiunge: «È un campionato ancora sostanzialmente equilibrato e starci con la testa è fondamentale: noi comunque abbiamo dimostrato di avere le carte in regola per poter dire la nostra».

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Sul fronte veneto il dato che salta all’occhio è l’età. Il tecnico Federico Rigamonti dovrebbe ripartire dalla diagonale Bellanova-Cavasin, con due centrali scelti tra Piva, Marzorati e Lazzarini, Signorini e Garra in banda e Mondin libero. Nessuno supera i 25 anni. Rigamonti si aspetta che i suoi imparino proprio dalle sconfitte, e la loro esuberanza può diventare l’ostacolo principale per l’Altotevere.

Stavolta coach Monaldi dovrebbe avere meno dubbi sul sestetto. In regia c’è il grande ex della partita, Bellucci, con Marzolla opposto, Quarta e Cengia al centro, Alpini e Maiocchi in posto 4 e Broccatelli libero.

L’arbitraggio è tutto al femminile: primo arbitro Claudia Angelucci di Rimini, secondo arbitro Maurina Sessolo di Conegliano.