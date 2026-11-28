Città di Castello

di Michele Tanzi · 28 Novembre 2026, 19:26

Da stasera le luci arrivano fino al quartiere San Giacomo, a via San Florido e a via Marconi. Quest’anno le luminarie del centro storico di Città di Castello sono tra le più estese di sempre. L’accensione dà il via a “Natale in città”, il cartellone 2026-2027 del Comune, organizzato con il Consorzio Pro-Centro e le associazioni della città. Gli eventi si terranno nel capoluogo e nelle frazioni fino al 6 gennaio.

La giornata era cominciata alle 11 nella Basilica cattedrale di piazza Gabriotti, con l’apertura della XXV Mostra Internazionale di Arte Presepiale. Ci sono circa 150 opere che rappresentano le principali tradizioni artigiane italiane, e un’intera sezione è dedicata al presepe napoletano. La mostra si può visitare fino al 10 gennaio.

Nel pomeriggio ha aperto in largo Gildoni la pista di pattinaggio su ghiaccio, che resterà in funzione per tutte le feste. Subito dopo, sulla facciata del palazzo comunale, ha debuttato “Emozioni di luce al centro”, uno spettacolo di videomapping con musica che tornerà ogni sera al tramonto. Fra le immagini proiettate c’è anche un omaggio agli 80 anni dal primo voto delle donne, nel 1946.

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L’accensione vera e propria c’è stata in piazza Matteotti. Erano presenti il sindaco Luca Secondi, il vice sindaco Giuseppe Bernicchi, gli assessori Letizia Guerri e Rodolfo Braccalenti, alcuni consiglieri comunali e i rappresentanti del Pro Centro. Hanno suonato e sfilato la banda e le majorette dell’Associazione Filarmonica di Lama.

Lungo le vie e le piazze ci sono piccoli boschi di verde. In filodiffusione si sentono i classici natalizi, alternati ai brani di una trentina di artisti locali, tra cantanti, cori e interpreti, che hanno partecipato al bando pubblico del Comune per la colonna sonora delle feste.

La serata si è chiusa in corso Vittorio Emanuele con l’apertura della Casa di Babbo Natale. Lì i bambini troveranno animazioni tutti i fine settimana fino al 24 dicembre.