Calcio

di Michele Tanzi · 28 Novembre 2026, 17:30 · aggiornato 28 Novembre, 20:43

Cinque infortunati, due squalificati e un altro giocatore in forte dubbio. Con questi problemi l’Ancona arriva a Pietralunga. Domani alle 14,30, allo stadio Martinelli, affronta la Pietralunghese in una partita che per i rossoblù vale parecchio nella corsa all’obiettivo minimo stagionale.

Le difficoltà dei marchigiani non cambiano il peso dell’avversario. I dorici restano una squadra di spessore tecnico e agonistico, un club storico che punta a tornare subito tra i professionisti. Mister Giovanni Tedesco lo sa bene. In settimana Piccioli ha indicato la strada: servirà una prestazione di gruppo, fatta di sacrificio e compattezza, per portare a casa punti.

La sfortunata trasferta di Termoli è alle spalle. Tedesco ha lavorato sul campo con tutto l’organico a disposizione e ha curato i dettagli tattici in vista della sfida. Il patron Giuliano Martinelli e la dirigenza si aspettano una squadra al massimo sul piano fisico e mentale, davanti al proprio pubblico.

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L’Ancona ha preparato la gara a porte chiuse. In casa biancorossa rientra Messori, un recupero importante per la mediana. Restano fuori per infortunio Balestra, Menghi, Pandolfi, Lombardi e Belmonte, mentre le condizioni di Bulevardi sono ancora in dubbio. Il giudice sportivo ha fermato Serra e Proromo.

Per far fronte alle assenze mister Maurizi ha provato a lungo il 3-5-2. Se lo confermerà, in porta andrà Mastrangelo, con Morri, Marafini e Sbardella nella difesa a tre. Sulle fasce giocheranno Scarfò e Calisto, in regia Chiucchiuini, con Pecci e Messori mezzali. In attacco ci sarà la coppia Pupo-Manuzzi.

Arbitra Francesco Palmisano della sezione AIA di Saronno.