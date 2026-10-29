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Mensa scolastica, confronto tra Comune, scuole e famiglie: al centro qualità e ascolto

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UMBERTIDE – Qualità del servizio, attenzione ai bambini e soprattutto ascolto delle famiglie. Con l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, il Comune di Umbertide ha promosso un incontro dedicato alla refezione scolastica, mettendo attorno allo stesso tavolo istituzioni, scuola, genitori e gestore del servizio.

Al confronto hanno partecipato il vicesindaco con delega all’Istruzione Annalisa Mierla, i referenti dell’Ufficio Scuola, le dirigenti scolastiche Silvia Reali, del Primo Circolo Didattico, e Raffaella Reali, del Secondo Circolo Didattico, insieme a una rappresentanza degli insegnanti, ai genitori del Comitato mensa e ai dirigenti di Cir Food – Cooperativa Italiana di Ristorazione.

Uno degli aspetti centrali della riunione è stato il menù scolastico, definito insieme alla nutrizionista e alla responsabile di struttura nel rispetto delle linee guida regionali dell’ASL, sia per quanto riguarda la composizione delle pietanze sia per le grammature.

Ma accanto agli aspetti nutrizionali c’è stata anche l’attenzione alle esigenze quotidiane degli alunni. Gusti, preferenze e bisogni dei bambini sono stati infatti inseriti nel confronto con l’obiettivo di individuare le soluzioni più adatte e garantire un servizio sempre più attento.

L’incontro è stato anche un momento di ascolto e di confronto diretto. Opinioni, idee e proposte sono state condivise in un clima definito positivo e costruttivo, con la volontà di lavorare insieme per affrontare eventuali criticità e migliorare il servizio.

La mensa scolastica diventa così un terreno sul quale Comune, istituti scolastici, famiglie e gestore possono collaborare concretamente. Un percorso condiviso che punta a mettere al centro una cosa semplice ma fondamentale: il benessere dei bambini che ogni giorno usufruiscono del servizio.

Per l’amministrazione comunale, il confronto rappresenta quindi un ulteriore passo nel rapporto con le famiglie e con il mondo della scuola, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla qualità della refezione e sulle esigenze della comunità scolastica.

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