Dall’S3 Minivolley alla B2 nazionale: il Città di Castello Pallavolo presenta la sua grande famiglia

CITTÀ DI CASTELLO – Dalle bambine che muovono i primi passi nel minivolley alla prima squadra che oggi gioca in B2 nazionale. È una crescita che racconta bene la storia del Città di Castello Pallavolo Femminile, società che ha presentato nella sala consiliare del Comune l’intero movimento biancorosso.

Una fotografia di gruppo che va ben oltre la prima squadra. Insieme alle atlete della B2, capitanate da Francesca Mancini, erano presenti l’allenatrice Fiorella Di Leone, il vice Luca Raffanti, il direttore sportivo Diego Benegiamo e tutti i collaboratori tecnici e dirigenziali. In sala anche le ragazze del settore giovanile, accompagnate dalle loro famiglie.

Una presenza significativa perché proprio il vivaio rappresenta da sempre una delle colonne portanti della società. Un movimento che parte dalla Scuola di Pallavolo Biancorossa e dal Minivolley/S3 e arriva fino alle categorie Under 19, Under 17, Under 15, Under 14, Under 13 e Under 12.

A salutare la società è stato il consigliere comunale con delega allo Sport Fabio Bellucci, che ha sottolineato il valore non soltanto sportivo, ma anche sociale dell’attività portata avanti dal Città di Castello Pallavolo.

“Vedere un movimento sportivo raggiungere successi agonistici e organizzativi coinvolgendo i giovani è sicuramente un orgoglio anche per noi amministratori”, ha detto Bellucci, ringraziando dirigenti, tecnici e tutte le persone che dedicano tempo ed energie alla società.

Per il presidente Graziano Caselli, quella nella sala del Consiglio è ormai una tradizione, anche perché, scherza, “ci ha portato molta fortuna”. Ma soprattutto è l’occasione per presentare un progetto che quest’anno celebra 22 anni di storia dell’attuale società femminile.

“Non abbiamo mai fatto il passo più lungo della gamba – ha spiegato Caselli – e anche quest’anno abbiamo costruito una squadra per il campionato nazionale di B2 rispettando questo principio”.

Il salto di categoria è arrivato dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione in Serie C regionale, culminata con la promozione. Una squadra costruita in tempi più stretti rispetto ad altre realtà, proprio a causa della lunga appendice dei playoff, ma che ora sta lavorando per trovare la propria dimensione nel nuovo campionato.

“La squadra è valida, dobbiamo rodarci su questi nuovi livelli. Stiamo lavorando bene per raggiungere un esito estremamente positivo ad aprile-maggio”, ha aggiunto il presidente biancorosso.

Il gruppo della B2 è composto da 13 atlete: Francesca Mancini, Beatrice Ciciulla, Giada Cesari, Marta Biancarelli, Letizia Fiorucci, Angelica Falchetti, Celeste Malcangi, Giorgia Serena Moriconi, Viola Rossi, Chiara Montecucco, Nicole Sasso, Alessia Rizza e Asia Ranieri.

Accanto a loro uno staff che comprende, oltre a Di Leone e Raffanti, lo scout Samuele Casavecchia, il direttore sportivo Diego Benegiamo, il dirigente accompagnatore Vincenzo Puletti, l’addetto agli arbitri Pierluigi Orazi, l’osteopata-fisioterapista Alessio Bonatti e il medico del team Nicole Sasso.

Ma il vero numero da tenere a mente, guardando la sala consiliare piena di ragazze e famiglie, è forse un altro: dalla B2 al primo S3, il Città di Castello Pallavolo continua a costruire il proprio futuro partendo dalle più giovani.

Alla presentazione sono intervenuti anche Simone Santi, responsabile nazionale dei delegati arbitrali, supervisor e osservatori, e Luciano Bacchetta, presidente del Consiglio comunale di Città di Castello. Il presidente Caselli ha inoltre portato i saluti della FIPAV Umbria.

Una grande famiglia biancorossa che guarda alla B2 con ambizione, ma senza dimenticare da dove tutto comincia: una palla, una rete e una bambina che per la prima volta entra in palestra.