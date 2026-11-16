Maltempo a Sansepolcro, sopralluoghi nelle zone colpite. Domani arriva la Regione

Sindaco e vicesindaco a Montagna, in via Pertini e in via Fonte del Tesoro. Il Comune punta a chiedere lo stato di calamità

SANSEPOLCRO – Prima la strada che sale verso la frazione Montagna, poi la pianura. È stato un lunedì di sopralluoghi per il Comune di Sansepolcro, dopo il maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il territorio. A fare il giro delle zone danneggiate sono stati il sindaco Innocenti e il vicesindaco Marzi, insieme ai responsabili dell’Ufficio tecnico comunale.

La prima tappa è stata quella più pesante. Lungo la strada per Montagna i danni sono ingenti e il collegamento con la frazione resta il problema più urgente. I tecnici comunali stanno lavorando per riaprirla in via provvisoria entro pochi giorni. Si passerà a senso unico alternato, in attesa della sistemazione definitiva.

Scesi in pianura, amministratori e tecnici si sono fermati in via Pertini. Lì hanno incontrato il personale del Consorzio di Bonifica, impegnato a sua volta in una verifica. Poi la vicina via Fonte del Tesoro, per controllare di persona la situazione di alcune case danneggiate.

Il passaggio più importante è fissato per domani mattina. Amministratori e tecnici del Comune incontreranno la Regione Toscana e torneranno insieme sui luoghi colpiti per altri sopralluoghi. L’obiettivo è mostrare ai tecnici regionali le criticità lasciate dall’ondata di maltempo, in modo da poter richiedere lo stato di calamità.