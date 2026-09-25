“Tempi Supplementari” torna questa sera su ReteSole: spazio al calcio altotiberino

Alle 20.30 sul canale 11 del digitale terrestre e on demand su Televaltiberina.tv. Conduce Michele Tanzi, ospiti Renato Borgo e Roberto Pasqui

Il calcio altotiberino torna protagonista su ReteSole con una nuova puntata di “Tempi Supplementari”, il programma dedicato alle società, ai protagonisti e alle storie del movimento calcistico del territorio.

L’appuntamento è per questa sera, alle ore 20.30 sul canale 11 di ReteSole, con la possibilità di rivedere la trasmissione anche on demand su Televaltiberina.tv.

Alla conduzione Michele Tanzi, che accompagnerà gli spettatori in un viaggio tra risultati, analisi e approfondimenti sulla stagione calcistica appena iniziata.

Ospiti della puntata saranno Renato Borgo, allenatore e tecnico di lunga esperienza, e Roberto Pasqui, opinionista e voce del calcio locale.

Al centro della trasmissione il calcio dell’Alta Valle del Tevere: dalle categorie dilettantistiche ai temi più discussi del momento, con uno sguardo alle squadre, ai protagonisti e alle sfide che caratterizzano il campionato.